天气｜黄色暴雨警告信号现正生效 新界北区有大暴雨 每小时雨量或逾100毫米

天文台在周三（20日）晚上9时发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。天文台晚上10时23分发局部地区大雨提示，指新界北区有大暴雨，有可能出现严重水浸。市民请高度戒备，采取适当的预防措施，以减少大雨和水浸带来的风险。上述区域的每小时雨量预料或已超过100毫米。

天文台凌晨3时45分曾发出特别天气提示，指与高空扰动相关的雷雨正逐渐靠近，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。

至早上5时45分，天文台发出雷暴警告，有效时间至今日早上7时30分。

早上6时45分，天文台发特别天气指示，指与高空扰动相关的雷雨正持续影响珠江口一带。市民请继续留意天气变化。早上7时15分，天文台预料强阵风吹袭香港。

天文台表示，与高空扰动相关的雷雨正影响珠江口一带。同时，一股偏南气流影响广东沿岸。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，早上部分地区雨势较大。日间最高气温约28度。吹和缓偏南风。

展望明日天气仍然不稳定。星期五及周末期间骤雨逐渐减少，天色好转，日间炎热。