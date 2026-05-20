天气｜天文台 : 未来两三小时香港广泛地区或受大雨影响

天文台在周三（20日）晚上8时半发特别天气提示，指未来两三小时香港广泛地区或受大雨影响，市民应提高警觉。

天文台凌晨3时45分曾发出特别天气提示，指与高空扰动相关的雷雨正逐渐靠近，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。

至早上5时45分，天文台发出雷暴警告，有效时间至今日早上7时30分。

早上6时45分，天文台发特别天气指示，指与高空扰动相关的雷雨正持续影响珠江口一带。市民请继续留意天气变化。早上7时15分，天文台预料强阵风吹袭香港。

天文台表示，与高空扰动相关的雷雨正影响珠江口一带。同时，一股偏南气流影响广东沿岸。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，早上部分地区雨势较大。日间最高气温约28度。吹和缓偏南风。

展望明日天气仍然不稳定。星期五及周末期间骤雨逐渐减少，天色好转，日间炎热。