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天气｜天文台凌晨2时40分改发红色暴雨警告信号

社会
更新时间：21:43 2026-05-20 HKT
发布时间：21:43 2026-05-20 HKT

天文台在周三（20日）晚上9时发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。天文台晚上10时23分发局部地区大雨提示，指新界北区有大暴雨，有可能出现严重水浸。市民请高度戒备，采取适当的预防措施，以减少大雨和水浸带来的风险。上述区域的每小时雨量预料或已超过100毫米。 

天文台凌晨2时40分改发红色暴雨警告信号。

天文台凌晨1时40分表示，与高空扰动相关的强雷雨区正影响本港，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。市民请保持高度警惕，并留意最新天气消息。

天文台凌晨1时 45分发出特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在上午1时30分左右，大澳录得每小时约70公里的强阵风。

天文台凌晨1时 45分发出山泥倾泻特别提示，指新界北部的雨量特别高，有机会引发山泥倾泻。市民应留意山泥倾泻风险，远离斜坡。如市民发现所处地点附近发生山泥倾泻，应立即离开，并在安全的情况下报警。

天文台周四凌晨零时15分，发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。 

 

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