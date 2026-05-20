天气｜天文台上午5时15分改发黄色暴雨警告信号

天文台在周四（20日）凌晨2时40分发出红色暴雨警告信号，港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过50毫米的大雨，且雨势可能持续。持续的暴雨已经或将会导致道路严重水浸和交通挤塞。暴雨亦可能影响学校上课时间。家长、学生、学校当局及校车司机均应留意电台及电视台有关学校的公布。有需要外出的人士应小心考虑天气及道路的情况及注意安全措施。

至早上05时15分，天文台改发黄色暴雨警告信号。

天文台表示，受大雨影响，会有山洪暴发，并且河道已经泛滥或可能会泛滥，市民应远离河道。河道附近的居民应密切留意天气情况，如住所可能出现水浸，应考虑撤离。请留意电台或电视台广播有关交通情况及其他有关暴雨消息之报告。

天文台凌晨1时40分表示，与高空扰动相关的强雷雨区正影响本港，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。市民请保持高度警惕，并留意最新天气消息。

天文台凌晨1时45分发出特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在上午1时30分左右，大澳录得每小时约70公里的强阵风。

凌晨1时45分，天文台发出山泥倾泻特别提示，指新界北部的雨量特别高，有机会引发山泥倾泻。市民应留意山泥倾泻风险，远离斜坡。如市民发现所处地点附近发生山泥倾泻，应立即离开，并在安全的情况下报警。

天文台周四凌晨零时15分，发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。