天文台｜黄色暴雨警告信号9时30分取消 新界多区录得逾100毫米雨量

天文台在周四（20日）早上9时30分，取消黄色暴雨警告信号。天文台指本港今早广泛地区录得超过50毫米雨量，而新界多区的雨量更超过100毫米。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势颇大。最高气温约29度。吹和缓偏南风。

展望明日骤雨减少，天色好转。周末至下周初部分时间有阳光及炎热。

受高空扰动影响，今日华南天气仍然不稳定，有骤雨及雷暴。随著高空扰动远离沿岸地区，明日骤雨减少，天色好转。预料高空反气旋会在周末至下周中期覆盖华南沿岸，并为该区带来普遍晴朗及持续炎热的天气。

天文台于凌晨2时40分一度发出发出红色暴雨警告信号，至早上05时15分，天文台改发黄色暴雨警告信号。凌晨1时45分，天文台发出山泥倾泻特别提示，指新界北部的雨量特别高，有机会引发山泥倾泻。市民应留意山泥倾泻风险，远离斜坡。如市民发现所处地点附近发生山泥倾泻，应立即离开，并在安全的情况下报警。