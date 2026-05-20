简朴房︱房屋局收近1.1万㓥房宽限期登记申请 另收4宗分间单位认证申请 特设两样板房供业主参考

政府今年3月1日起按「先登记、后执法」步伐推展简朴房制度，目前正接受登记及认证。房屋局副局长戴尚诚昨日表示，登记申请至今反应理想，截至上周五，局方首两个半月已收到近1.1万个「㓥房」的宽限期登记申请，换算超过3000宗住宅单位申请；另外，局方已收到4宗分间单位的认证申请，正全速处理。戴尚诚指，房屋局于九龙城重建计划内两个已复归政府的住宅单位，以样板房的形式，展示如何改造现有「㓥房」为符合最低标准的简朴房，称每个分间单位的平均改造工程费用约为2.5万至5万多元，业主可靠数个月的租金收入「回本」。

改造费约2.5万至5万元

房屋局副局长戴尚诚昨日在简布会上表示，政府今次牵头改装展示的样板房，分别为于衙前塱道和启德道，均属九龙城重建发展计划中已收回的住宅单位。其中，衙前塱道样板房为「一㓥二」形式，单位原本状况不俗，包括楼面面积、高度、独立厕所等多项指标，原先已符合最低标准，无需大改动。工程团队只更换了单位入口防火门、共用走廊及各分间单位加设独立火警侦测器，及为每个分间单位增设官方独立水电表等，改造工程历时仅3星期，每个分间单位的平均改造工程费用约为2.5万元，且相关工程可在租户居住下进行。

另一样板房位于启德道，属「一㓥三」形式，单位原本状况下，有较多地方需要改动 ，包括其中一个分间单位的内部楼面面积不足8平方米，需要改动间隔，包括拆除原有墙身、竖设新墙身，把相邻较大分间单位的厕所纳入生活空间，以增加楼面面积。同时，由于较大分间单位的厕所被改动，工程团队亦要重新兴建独立间隔厕所，故成本较高，每个分间单位的平均改造工程费用约为5万多元，工期4星期，相信期间单位无法住人。

值得一提的是，启德道样板房其中一个分间单位的窗户面向四面围封的天井。戴尚诚提到，政府最初建议是不能用此类天井作为通风照明，但后来听取了立法会议员意见作改动，重申只要天井够大、没有遮挡，且可以进入地面清理垃圾，四面围封的天井亦可利用作采光，今次样板房亦作出展示。

七成㓥房状况企理

戴尚诚指出，其实本港约七成「㓥房」的单位状况「企理」，楼面大小也满足8平方米要求，无需大改间隔，相信两个样板房能够反映主流情况；惟想当然地，「㓥房」环境原本越恶劣、越狭小，便难免要投放较多资金进行改造，不过业主仍有很长的过渡期计算成本和利润， 再决定是否改造。他又提到，两个样板房是政府改装团队找外部公司完成，估算相关成本时亦有参考业界，包括坊间不同装修公司及分包商联会等的意见，且发现市面上已有约20间装修公司提供「一条龙」简朴房改装服务，价钱与今次估算价格亦相差不远。

他透露，政府未来数个月会安排业主团体或机构等，有序地视察样板房，但不会公开予大众自由参观。另外，由于样板房处于重建范围内，料当局会于年底前把单位交还，继续后续重建发展。

记者：赵克平