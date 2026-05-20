居屋2025︱招国伟料申请胜上期 倡宏福苑特销货尾回拨今期居屋︱新闻追击

今期居屋及绿置居今日截止申请，公屋联会总干事招国伟表示，他个人今期收到的查询较上期为多，相信今期除启德启阳苑较抢手外，铁路上盖锦田汇熹苑和将军澳影辉苑亦具吸引力，加上政府收紧富户政策，亦令公屋户入表申请，估计最终申请数字或超过上一期的10.6万宗。他又建议房委会考虑将宏福苑「特设销售计划」货尾单位回拨今期居屋。

锦田汇熹苑、将军澳影辉苑亦具吸引力

上一期居屋前年推出，共接获10.6万份申请，整体超额认购约14倍。招国伟预计，今期申请数字有望高于上期，因今期居屋楼盘地理位置较为优越，除了传统上最抢手的启德居屋，锦田汇熹苑和将军澳影辉苑对申请者亦有吸引力，而政府收紧富户政策下，部分公屋户或因加租而申请居屋，「未必会买，但可申请先」。他个人收到不少关于今期居屋的查询，相信申请反应可优于上期。

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宏福苑特销货尾回拨时间上许可

申请反应料胜上期，但房委会不拟将宏福苑「特设销售计划」剩余单位回拨至今期居屋，令今期居屋仅有6,926伙新单位，逊于上期的7,132伙。招国伟表示，宏福苑「特设销售计划」涉2,000个今期居屋和绿置居单位，若行政工作上容许，房委会有条件将9月开始选楼后的剩余居屋单位，回拨至第四季内开始选楼的今期居屋，供申请者选购，避免浪费资源，时间上可做到，毋须推延至下一期。

按现时选楼优先次序，白表非核心家庭需待全部100粒珠的白表核心家庭（夫妇、或由父母与未婚子女组成的家庭）完成选楼，排名第一的白表非核心家庭（较疏远的亲属组合如兄弟姊妹一同申请）申请者才开始选楼。招国伟表示，上期居屋首次有白表非核心家庭选楼，并且所有非核心家庭均有选楼机会，但难估计今期白表非核心家庭的选楼机会。

他续指，申请者选择以非白表核心家庭还是「分拆」以单人申请，需视乎申请者需要，举例两兄弟以非核心家庭选购300呎单位，未来或因有人结婚而需要搬迁。他又提到，若申请者心仪热门楼盘，非核心家庭因位处队尾，选购到受欢迎的启阳苑细单位的机会或较细，反而因各楼盘预留一成配额予一人申请者，排最前的一人申请者反而有机会选购启阳苑细单位。

记者：曾伟龙