居屋、绿置居2025︱6300重建户可申优先拣楼 一般申请者忧尽扫靓盘 招国伟倡未来设封顶配额︱新闻追击

居屋及绿置居申请今日截止，4条重建屋邨约6,300个受影响住户可于今期居屋或绿置居以最优先资格选楼，令一般申请者担心选楼机会受影响，假设有4%住户购买居屋，便会买走252伙，高于最受欢迎的启德启阳苑200伙大单位的数目。公屋联会总干事招国伟称，不排除重建户可扫走较多受欢迎单位，随未来重建屋邨增加，房委会可考虑仿效房协对重建户选购资助出售房屋设「封顶」限额。

6300重建户拣楼次序最高

今期居屋及绿置居分别提供6,926伙和857伙新单位，今日截止申请，除早前已拨出共2,000伙作宏福苑「特设销售计划」外，今期共有4条屋邨共15座大厦因受清拆计划影响，合资格住户购买今期居屋和绿置居，会享有最高选楼优先次序，据本报统计，共涉约6,300户，包括华富邨华安楼、华乐楼、华昌楼、华泰楼和华建楼；彩虹邨碧海楼、金碧楼和丹凤楼；马头围邨洋葵楼和水仙楼；以及西环邨。

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启阳苑大单位或被尽扫

房署覆称，不同屋邨清拆计划住户选购资助出售单位的比例或有不同，以2017年美东邨及白田邨屋邨清拆计划为例，受影响住户选购资助出售单位的比率约为10%至15%。由于受重建影响户可选择公布清拆安排后及目标清空日期前推出的居屋或绿置居单位，不一定参加今期计划，故假设有4%选购今期居屋，则占252伙，仍多于今期料最欢迎的启德启阳苑200伙大单位的数目。

公屋联会总干事招国伟坦言，受重建影响户在选楼优次中排最高，不排除大部分启阳苑大单位被重建户扫走的可能，由于「长者家庭」、「初生家庭」和一人申请的配额已定，故只影响一般家庭的选楼机会。他表示，随未来重建屋邨增加，每期可选购资助出售单位的重建户亦将增加，建议房委会可效法房协为每一期居屋销售设「封顶」配额，比例可按每一期楼盘的地理位置、受欢迎程度调节，亦可在重建户中按迁出期分批设优次。

他又指，每个清拆计划的受影响住户选购资助单位的比例难一概而论，举例去年九龙湾绿置居盛致苑有180伙获重建户选购，相信大部分买家是彩虹邨重建户。

年均推售1.2万伙居屋

房委会资助房屋小组成员兼立法会房屋事务委员会副主席梁文广表示，按过去经验，购买资助房屋的重建户占比一般不多于10%，加上今期推售的盛致苑对彩虹邨重建户具吸引力，相信重建户选楼对申请者选楼的实质影响很小。他认为，选购资助出售房屋选项是鼓励重建户迁走，较难对重建户选楼施加限制，而未来资助出售房屋踏入「丰收期」，即使陆续有新的重建屋邨，重建户选楼占供应比例仍维持低位。

房署回复，受重建影响住户在不只一次销售计划中享有优先资格，且他们购买资助出售单位的比例只占整体供应很小部分，对其他资助出售单位申请者的影响轻微；未来五年期房委会年均推售约1.2万伙居屋，市民购买机会将大幅提高。

记者：曾伟龙