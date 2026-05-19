东涌线延线︱东涌西站主体料明年上半年完工 港铁首用钻挖机「原地掉头」省时提效

港铁正进行6个新铁路项目，其中包括东涌线延线。港铁今日（19日）简介东涌西站最新工程进度，其中大堂层挖掘及楼板建造已顺利完成，月台层施工亦正进行，预计主体结构于明年上半年大致完成，隧道钻挖工程则于未来3个月内完成，整个项目目标于2029年完工，服务北大屿山约30万人口。

「由上而下」建站 减低社区噪音及尘埃

东涌西段由现有东涌站向西延伸建设，新铁路隧道约1.3公里，并于逸东邨西面兴建东涌西站，作为未来新终点站。工程现时已完成顶层楼板和大堂层挖掘及楼板建造，并正进行月台层挖掘及楼板建造；至于地面出入口及通风楼结构工程亦已展开，预计主体结构于2027年上半年大致完成，随后将开展机电工程及安装室内设备等。

港铁公司项目执行主管──大屿山李嘉良表示，东涌西站是地下车站，位于逸东邨旁边，属已发展社区，住宅林立令施工难度高。为减低噪音及尘埃影响，有别于过去的「由下而上」先挖掘、后建设的方式，团队因地制宜采用「由上而下」施工方法，先建造永久顶板，形成隔音罩及防尘顶盖。

港铁首次完成隧道钻挖机「原地掉头」

李嘉良续称，团队采用逐层向下挖掘及建造大堂、月台，令工程可同时进行多项工序，例如在向下挖掘月台层的同时，大堂层可同步展开建造支柱、间墙等工程，做到上下层同步施工，提速提效，而成本大致相若，时间上亦较有优势。

他亦提到，连接东涌站与东涌西站的隧道需穿山过海，面对坚硬花岗岩及海底淤泥等复杂地质，故决定采用隧道钻挖机施工，钻挖工序全程于地底进行，大大减低地面开挖面积及对交通的影响，开挖隧道时亦同步安装隧道墙壁，施工效率较高。

他补充，港铁是首次完成钻挖机「原地掉头」技术，过去一部长达一百米、重一千吨的钻挖机在完成钻挖第一条隧道后，需分拆及吊运到另一个启动竖井重新装嵌，再开始钻挖第二条隧道。今次工程经过精密计算，将钻挖机分拆成数节，用自行式模块运轮车运载巨型组件，原地作180度掉头后重组，大大减少大型吊运及地面运输，并可缩小竖井占地，大幅减低对社区的影响，更节省约一半启动第二条隧道工程所需的时间。第二条隧道钻挖已于去年展开，目前钻挖机已穿越海底，余下的隧道预计未来3个月可以完成。

记者：何姵妤

摄影：卢江球