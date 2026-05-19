涉医院内咬邻床病人 男子否认袭击伤人 男警供称目睹被告「吐嚿肉出嚟」

中年男子涉嫌于去年8月，在伊利沙伯医院袭击邻床病人，今否认袭击致造成身体伤害罪，于九龙城裁判法院开审。当日负责看守被告的男警供称，被告突然扑向邻床男病人，男警尝试制止时见到被告咬事主颈部。另一在场男警指，见到被告咬事主眼部上方，之后「吐嚿肉出嚟」。裁判官吴卓桦裁定表证成立，案件明续。

事主被咬后脸和颈均有缺损

被告徐洪禹，原被控伤人罪，经修订后被控袭击致造成身体伤害罪。承认事实指，被告与周姓男事主互不相识，他们于去年8月26日，分别住在伊利沙伯医院A座3楼男性病房的26号床及27号床，当时有2名警员看守。当日晚上约9时半，被告于病房内被拘捕。医疗报告显示，事主的面部、颈部等有皮肤缺损。

警员古施俊（音译）供称，他与同袍当晚到病房接替轮更，看守26号床上的被告。被告清醒，没有无故大叫，他当时身穿束缚衣，有绑带绑在床架。27号床上是一名姓周的男士。古续忆述，被告突然往右转，并将27号床拉向自己，随即扑向周姓事主。古即时喝止但被告无反应，古之后见到被告咬住事主的右边后颈。

负责看守的警员作供称，被告徐洪禹于伊利沙伯医院房内，扑向邻床咬事主。资料图片

警员目睹被告咬事主后「吐嚿肉出嚟」

古及同袍试图制服被告，惟因被告身型壮硕，在第一次尝试未能成功。警员呼叫支援，并为被告载上解犯炼，期间被告一直极力反抗。古和医院保安、医务人员等人，将被告移上26号床并将其手服捆绑。冲锋队之后到场控制被告，古另指被告被拘捕后在警诫下「无乜反应」。

一同看守被告的警员吴家乐（音译）供称，接替同袍时有检查被告的束缚带，有绑实床的两侧，吴和同事无跟被告对话。被告扑向周姓事主时，伏在周身上咬其右眼上方，那处被「咬开咗」，伤口连接著一块肉，被告「吐嚿肉出嚟」。吴试图拉住被告，见被告将头靠向周的右颈。吴续指事发前病房内一切正常，无事物刺激被告。盘问时，吴不同意被告当时表现惊恐。

案件编号：KCCC2257/2025

法庭记者：雷璟怡