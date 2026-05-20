《The Standard》中亚系列｜哈萨克拟延长港人免签至30天 恢复香港与哈萨克直航谈判中

哈萨克斯坦驻香港总领事Bauyrzhan Dosmanbetov接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时表示，随著民间与官方联系日益紧密，哈萨克与香港之间的文化交流、旅游和交通正在迅速深化。哈萨克与香港政府关系也变得更紧密，在政策、经济和贸易等领域几乎每周都进行官方交流。

哈萨克与香港文化交流正迅速深化

在文化领域，哈萨克的音乐和电影正在赢得广泛国际认可。2021年，DJ兼制作人伊曼贝（Imanbek Zeikenov）凭借其热门单曲《Roses》荣获格林美最佳混音录制奖，成为历史上首位获得该奖项的哈萨克艺术家。同时，作为哈萨克Q-pop先驱的男团Ninety One在中国也收获巨大知名度 。此外，一部哈萨克音乐电影将在香港东盟电影节展映，部分演员计划访问香港出席该活动。

哈萨克拟延长港人免签至30天

旅游业也呈现出强劲发展势头，哈萨克因徒步旅行和骑马而变得越来越有名。该国壮丽自然风光通过一位知名自然博主传播给全球观众，该博主已成为全球粉丝量最多的内容创作者之一。青年交流也在不断增长，目前约有1,000名哈萨克斯坦居民常驻香港。在刚过去的复活节假期期间，90名本地中学生完成了哈萨克斯坦文化考察之旅。

Bauyrzhan Dosmanbetov透露，恢复香港与哈萨克之间直飞航班的谈判正在进行中，重点是扩大货运业务。官方已向一家航空公司提交提案，以建立经由哈萨克前往欧洲的货运航线。虽然阿斯塔纳航空（Air Astana）目前缺乏运营来港客运服务的机队运力，但官员们正在审查一家航空公司提出的航线开通补贴申请 。此外，哈萨克正敲定一项协议，将香港游客的免签证停留期限从14天延长至30天。