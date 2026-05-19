本港最新失业率维持3.7% 近14万人无工开

政府统计处今日（19日）公布最新劳动人口统计数字，今年2月至4月经季节性调整的失业率为3.7%，与1月至3月相同。就业不足率则由1月至3月的1.6%，下跌至2月至4月的1.5%。失业人数（不经季节性调整）由1月至3月的136,600人，上升至2月至4月的139,200人，增加约2,600人。同期就业不足人数则由60,100人下跌至58,100人，减少约2,000人。

失业率︱建造业下跌 制造业上升

与1月至3月比较，在2月至4月期间，各行业失业率（不经季节性调整）变动不一，下跌主要见于建造业；而上升则主要见于制造业。就业不足率方面，下跌主要见于地基及上盖工程业，以及餐饮服务活动业。

建造业失业率下跌。

总劳动人口少约5200人

总就业人数由1月至3月的3,655,700人，下跌至2月至4月的3,648,000人，减少约7,700人。同期的总劳动人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，减少约5,200人。

劳工及福利局局长孙玉菡表示，今年2月至4月经季节性调整的失业率维持在3.7%，与上一个三个月期间相同。与此同时，就业不足率微跌0.1个百分点至1.5%。同期劳动人口和总就业人数轻微下跌。

展望未来，孙玉菡指，香港强劲的经济增长势头应会为整体劳动市场提供支持。政府会就地缘政治风险升温带来的潜在影响保持警惕，并继续密切留意相关发展。