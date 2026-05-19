涉行贿劳工处职员助申索工资 52岁女侍应否认两罪6月受审

52岁女侍应涉前年分别试图以50元现金券和现金300元行贿2名劳工处职员，希望对方协助她向雇主追讨薪资和遣散费，惟遭劳工处职员拒绝。涉案女侍应被廉政公署控告2项向公职人员提供利益罪，她今于东区裁判法院否认两罪。主任裁判官张志伟排期案件至6月24日开审，期间被告续准保释。

被指以350元礼券及现金贿劳工处职员

被告丁淑芬，被控于2024年8月30日及12月16日，在香港无合法权限或合理辩解而向公职人员、即劳工处助理文书主任陈子浩及助理劳工事务主任方向晴，分别提供形式为港币50元现金券和现金港币300元，作为陈及方凭其公职人员身分，协助丁继续对美心食品有限公司作薪酬索偿的诱因或报酬。

被告今天没有律师代表，张官询问她，并确认她自案件上一次聆讯押后以来，并未有接触律师及讨论费用等，基于案件已拖延一段长时间，故不再押后并听取被告答辩。

不同意控方案情否认控罪将受审

被告答辩时，仍多番尝试解释。张官重申，已多次向被告解释认罪与不认罪的分别，基于被告未能同意控方案情，故将以不认罪形式处理，并排期在6月24日及25日进行审讯。

控方庭上透露，料于审讯中传召7名证人，包括4名巿民证人和3名廉署人员，并会倚赖2小时警诫录影会面。

案件编号：ESCC2648/2025

法庭记者：王仁昌