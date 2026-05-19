律政司发表《香港刑事检控2025》 强调独立检控权为刑事司法体系基石

律政司刑事检控科今日（19日）发表2025年度工作回顾《香港刑事检控2025》，报告以「践行公义，矢志不移」为主题，回顾刑事检控科在日益复杂刑事环境中，如何坚定维护法治、履行秉行公义者的职责。

杨美琪：检控官以「践行公义」为职志

刑事检控专员杨美琪在序言中强调，根据《基本法》第63条，独立检控权是香港刑事司法体系的基石。检控官以「践行公义」为职志，致力确保司法程序的每一阶段，均能以公平、公正及不偏不倚的方式，为罪行受害者、被告人以至整个社会伸张正义。

年报载录刑事检控科各项检控工作数据，并透过概述分科职能及备受关注案件，体现检控团队竭力维持刑事司法体系高效运作的承诺。2025年刑事检控科处理的案件涵盖多类罪行，按数量由多至少分别为「不诚实行为的罪行」、「部门传票」、「与药物有关的罪行」、「暴力罪行」、「性罪行」、「由香港海关执法的罪行」，以及「由入境事务处执法的罪行」。

各级法院定罪率

刑事检控科去年提供法律指引18,085次，较2024年的17,740次增加1.9%。由刑事检控科检控人员处理的案件总数按年上升3%，由外判律师处理的案件数目则下跌0.4%。定罪率方面，包括认罪案件的定罪率，以法院划分，裁判法院为67.7%、区域法院95.1%、原讼法庭93.4%；经审讯后的定罪率，裁判法院为60.0%、区域法院76.0%、原讼法庭63.1%。

刑事检控专员杨美琪强调，独立检控权是香港刑事司法体系的基石。

承办国际会议 展现一国两制下维护法治决心

律政司指，香港承办由中华人民共和国最高人民检察院主办的「第十五届中国—东盟成员国总检察长会议」。会议汇聚约80名检察人员，共同探讨数字时代下打击洗钱及腐败犯罪的挑战。这不仅是区域刑事司法合作的里程碑，更向国际社会充分展现了香港在「一国两制」原则下维护法治的坚定决心与独特地位。

《香港刑事检控2025》现已上载至律政司网页：www.doj.gov.hk/tc/publications/yrreviewpd2025.html。公众亦可透过实体的「Justice Link」资讯卡，扫描二维码直接获取电子版全文。