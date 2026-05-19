六合彩︱头奖3900万今晚搅珠 即睇最幸运投注站及热门号码
更新时间：15:14 2026-05-19 HKT
发布时间：15:14 2026-05-19 HKT
发布时间：15:14 2026-05-19 HKT
第53期六合彩今晚（5月19日）搅珠，若以10元一注独中，头奖高达3,900万元。截止投注时间为今晚9时15分。
五大幸运号码
过往五十期六合彩中，开出次数最多的号码为28，共开出14次；其次是46及37，各开出12次；44及45则分别开出11次。
10大最幸运投注站 屯门市广场最旺
马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。
|场外投注站
|地址
|头奖次数
|1
|屯门市广场
|屯门市广场第三期地段277号地下
|48
|2
|中环士丹利街
|中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
|47
|3
|荃湾青山道
|青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖
|41
|4
|尖沙咀汉口道
|尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
|41
|5
|上环干诺道西
|上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖
|41
|6
|观塘广场
|观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖
|37
|7
|九龙湾德福
|九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖
|36
|8
|大埔广场
|安泰路1号大埔广场地下商场七号舖
|35
|9
|上水石湖墟
|上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
|35
|10
|大埔广褔道
|广褔道158-172号大埔商业大厦地下
|30
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