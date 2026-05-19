六合彩︱头奖3900万今晚搅珠 即睇最幸运投注站及热门号码

第53期六合彩今晚（5月19日）搅珠，若以10元一注独中，头奖高达3,900万元。截止投注时间为今晚9时15分。

五大幸运号码

过往五十期六合彩中，开出次数最多的号码为28，共开出14次；其次是46及37，各开出12次；44及45则分别开出11次。

屯门市广场投注站成为最幸运投注站。

10大最幸运投注站 屯门市广场最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。