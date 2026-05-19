Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富临集团旗下公司涉欠缴印花税122万遭律政司入禀追讨 或面临逾1224万罚款

社会
更新时间：14:14 2026-05-19 HKT
发布时间：14:14 2026-05-19 HKT

律政司司长昨入禀高等法院，指香港上市餐饮集团富临集团旗下全资附属公司中坚有限公司，向业主租用美孚新邨数个舖位营运餐馆后，今年3月未有依期缴交印花税122.4万元，遂向中坚有限公司追讨逾$122.4万元未缴印花税、有关利息及罚款等。根据《印花税条例》，迟交印花税逾2个月罚款为应付印花税金额的10倍，即中坚有限公司有机会需邀交罚款1224万元。根据司法机构网页显示，案件现时并无聆讯排期。

原告为律政司司长，被告为中坚有限公司（China Extreme Trading Limited） 。根据网上资料显示，China Extreme Trading Limited 成立于2015年01月08日，经营了4年9个月后，在2019年10月11日已告解散及撤销公司注册。

入禀状指，业主中兆发展有限公司（Sino Billion Development Limited）与China Mutual Development Limited在2020年4月1日签订租约，中兆发展有限公司把香港九龙美孚新邨百老汇街69-119号91A号舖（地下及1楼）、125B号舖（2楼）、103A号舖1部分（1楼）及104A号舖1部分（2楼）租予China Mutual Development Limited，月租884,000港元，租期为2020年4月1日至2023年3月31日。

2020年4月23日，China Mutual Development Limited与中坚有限公司签订转让契，将租约下的租赁权益转让予中坚有限公司。差饷物业估价署署长通知收税主任，该转让契约值2881万港元。收税主任认为此转让契需要缴纳印花税，评定应缴印花税总额为1,224,430港元，需在2026年3月底前缴交。

而China Mutual Development Limited无视收税主任及业主多次要求及提醒，至今仍未缴付1,224,430港元的印花税及逾期缴交罚款。律政司司长遂代为入禀，向中坚有限公司追讨1,224,430港元未缴印花税、有关利息及罚款等。

根据富临集团控股有限公司的公告及年报显示，中坚有限公司香港上市餐饮集团富临集团控股有限公司旗下的全资附属公司，主要于香港从事餐馆营运。富临集团控股有限公司在2025年12月30日公布2026年关连租赁框架协议，指明中坚有限公司将向中兆发展有限公司续租涉案舖位作餐馆营运，月租为839,000港元，租期为2026年4月1日至2029年3月31日。

根据《印花税条例》，任何人如不服印花税评估可于一个月内向法院提出上诉，而迟交印花税须缴交罚款：逾期不超过 1个月罚款为应付印花税金额的 2 倍、逾期超过 1 个月但不超过 2 个月罚款为应付印花税金额的 4 倍、逾期超过2个月罚款为应付印花税金额的10倍。

案件编号：HCA817/2026
法庭记者：刘晓曦
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
8小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
5小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
6小时前
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
时事热话
4小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
18小时前
警员到场调查。梁国峰摄
九龙城男技工维修冷气机堕楼 送院不治
突发
1小时前
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
申诉热话
4小时前
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
即时国际
4小时前