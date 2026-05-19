21岁南亚裔地盘工诈骗运输署免试发香港驾照 判入劳教中心

廉政公署早前起诉多名南亚裔男子串谋诈骗罪，指他们涉嫌向运输署虚报合资格获发香港驾驶执照，即他们持有认可的外国驾驶执照，可豁免参加本地驾驶考试。其中21岁地盘工早前承认1项串谋诈骗罪，主任裁判官张志伟今于东区裁判法院判刑，指案情严重，被告串谋他人用假文件犯案，取得香港驾驶执照后更曾违反交通规例，对其他道路使用者构成危险，终判处劳教中心令。

取得驾照后曾驾驶兼违例对他人构成威胁

被告KHAN MUSHED，早前承认于2022年7月至2023年6月期间，在香港串谋其他不知名人士串谋诈骗运输署，不诚实地讹称他符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

辩方今求情时，指被告有悔意，希望法庭考虑非监禁式刑罚。

张官指出，虽然被告认罪及过去无案底，但案情严重，被告串谋他人用假文件犯案，他在取得香港驾驶执照后，更曾驾驶车辆和违反交通规例，而他实质并不合资格驾驶，这对其他道路使用者构成威胁，非监禁式刑罚并不合适，考虑到被告年龄和早前索取的报告，终判处劳教中心令。

以假巴基斯坦驾照等文件诈运输署发本地车牌

案情指，被告并未持有任何由巴基斯坦签发的驾驶执照，案发时却向运输署提交虚假的巴基斯坦驾驶执照及相关的证明文件，并透过「免试签发香港正式驾驶执照」申请而取得香港正式驾驶执照。

庭上早前透露，被告过去并无刑事记录，但有曾两度违反交通规例，涉及超速和驾驶未获发牌照车辆，均以定额罚款形式处理。

案件编号：ESCC3003/2025

法庭记者：王仁昌