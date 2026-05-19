Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

21岁南亚裔地盘工诈骗运输署免试发香港驾照 判入劳教中心

社会
更新时间：12:34 2026-05-19 HKT
发布时间：12:34 2026-05-19 HKT

廉政公署早前起诉多名南亚裔男子串谋诈骗罪，指他们涉嫌向运输署虚报合资格获发香港驾驶执照，即他们持有认可的外国驾驶执照，可豁免参加本地驾驶考试。其中21岁地盘工早前承认1项串谋诈骗罪，主任裁判官张志伟今于东区裁判法院判刑，指案情严重，被告串谋他人用假文件犯案，取得香港驾驶执照后更曾违反交通规例，对其他道路使用者构成危险，终判处劳教中心令。

取得驾照后曾驾驶兼违例对他人构成威胁 

被告KHAN MUSHED，早前承认于2022年7月至2023年6月期间，在香港串谋其他不知名人士串谋诈骗运输署，不诚实地讹称他符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

辩方今求情时，指被告有悔意，希望法庭考虑非监禁式刑罚。

张官指出，虽然被告认罪及过去无案底，但案情严重，被告串谋他人用假文件犯案，他在取得香港驾驶执照后，更曾驾驶车辆和违反交通规例，而他实质并不合资格驾驶，这对其他道路使用者构成威胁，非监禁式刑罚并不合适，考虑到被告年龄和早前索取的报告，终判处劳教中心令。

以假巴基斯坦驾照等文件诈运输署发本地车牌

案情指，被告并未持有任何由巴基斯坦签发的驾驶执照，案发时却向运输署提交虚假的巴基斯坦驾驶执照及相关的证明文件，并透过「免试签发香港正式驾驶执照」申请而取得香港正式驾驶执照。

庭上早前透露，被告过去并无刑事记录，但有曾两度违反交通规例，涉及超速和驾驶未获发牌照车辆，均以定额罚款形式处理。

案件编号：ESCC3003/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
6小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
16小时前
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
4小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
3小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
16小时前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
19小时前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
00:56
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
14小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
22小时前
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
时事热话
2小时前