地盘禁烟︱政府正式提交立法建议 违例定额罚款3000元 7.17生效

在大埔宏福苑火灾后，引发社会反思地盘安全。政府今日（19日）向立法会提交三项法例修订，将对建筑工程总承建商、分判商及任何人士施加明确法律责任，严格规定在所有建筑地盘内禁止吸烟，以减低火警风险，保障工人及公众安全。政府会全力配合立法会的审议工作，期望立法会支持并尽快通过三项法例修订，让政府尽早在所有建筑地盘内实施禁止吸烟。根据政府文件，《修订令》及《修订公告》将于5月22日刊登宪报、5月27日提交立法会审议，并于7月17日生效。

5.22刊宪《修订令》及《修订公告》

政府向立法会提交三项法例修订包括《2026年吸烟（公众衞生）条例（修订附表2）令》（《修订令》）、《2026年定额罚款（吸烟罪行）（指明主管当局及公职人员）（修订）公告》（《修订公告》）及《2026年建筑地盘（安全）（修订）规例》（《地盘修例》）。

赋权职安主任发告票 违例罚款3,000元

政府将于5月22日在宪报刊登《修订令》及《修订公告》，在《修订令》指定建筑地盘为禁止吸烟区，并在《修订公告》指明劳工处职业安全主任（职安主任）可依据《定额罚款（吸烟罪行）条例》（第600章）（《第600章》）执行所有涉及在建筑地盘吸烟罪行的执法工作。任何人在建筑地盘吸烟即属违法，职安主任可依据《第600章》向违例者发出定额罚款通知书，定额罚款3,000元。《修订令》适用于所有类型建筑地盘，包括大厦维修工程地盘，而住客正占用的住宅及私人宿舍作居住用途的范围则不包括在内。

承建商、分判商失责最高罚40万

同时，《地盘修例》要求承建商及分判商须采取所有合理步骤，以确保在建筑地盘内无人吸用或携带燃着的指明吸烟产品，或使用无遮盖灯火点燃指明吸烟产品，否则会触犯《地盘修例》规定，最高可处罚款40万元。《修订令》及《修订公告》将进行先订立后审议的程序，而《地盘修例》将进行先审议后订立的程序。