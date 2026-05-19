宏福苑大火︱升格独立委员会传召黄碧娇？李家超提两大原则：如有需要可提要求 委员会有自主权

大埔宏福苑火灾独立委员会听证会暂告一段落，特首李家超今早（19日）出席行政会议前见记者时，被问及有宏福苑居民希望开业主大会后才作收购决定，以及会否升格委员会为调查委员会，以传召证人，如屡被居民点名的区议员黄碧娇。李家超强调收购方案已平衡公共资源及居民诉求，政府亦主动承担保险赔偿及法律诉讼等风险。而独立委员会正审视大量证据，获赋予最大灵活度及备用权力进行调查。

政府主动承担多项潜在风险

李家超表示，理解及同情宏福苑火灾对居民造成的悲痛与困难，政府会以「情、理、法」处理善后工作。当局已提出收购方案，按单位面积计算，以每平方呎8,000至10,500元进行收购，并提供多种选购新单位的选项，让受影响家庭按自身需要作出选择。

管理公司会跟进帐目

李家超指出，制定方案时已充分考虑受影响家庭的困难、物业市场价格以及谨慎运用公共资源的原则。他强调，每个方案都要考虑实际可操作性及可行性，政府在方案中主动承担多项潜在风险，包括保险赔偿的不确定性、法律诉讼风险，以及时间漫长对家庭造成的压力等等。

他希望居民细心考虑自己的需要，政府解说队会努力帮助解说，期望尽早协助灾民走出阴霾。目前当局正陆续收到业主回复，工作委员会将作进一步分析。

对于部分居民要求召开业主大会，李家超表示理解。他指，相关管理公司早前已举行简介会，向业主交代法团帐目、维修基金及按金退还等安排，并将在本周举行第二场简介会。同时，管理公司正向土地审裁处寻求指示，相信事件会依法妥善处理。

已赋权委员会可要求将特定环节转以法定委员会方式进行

另外，就宏福苑独立委员会的调查进度，李家超指委员会正马不停蹄工作，包括举行公开聆讯及审视大量证据，强调委员会独立自主运作，并对独立委员会主席陆启康法官及两位成员充满信心，相信他们会作出最恰当的安排。他重申，已给予委员会最大的灵活度与自主度，并赋予备用权力，如有需要，委员会可向他提出要求，将特定调查环节转以法定委员会方式进行。