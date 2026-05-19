粤车南下︱陈美宝：截至4月底已发出7000张电子许可证 正与粤方商增每日名额

运输及物流局局长陈美宝表示，「粤车南下」进入香港市区政策实施以来，截至今年4月底，运输署已发出约7000张电子许可证，累计超过5000架次的预约出行。

陈美宝接受新华社访问时形容，「粤车南下」为助力大湾区深度融合的重要政策突破。最新数据显示，2026年4月港珠澳大桥双向车流量约52万辆次，每天平均约17200辆次，其中「港车北上」占约四成。

超额预约2至3倍

她指，「港车北上」「粤车南下」自实施以来整体运作有序畅顺。在今年内地「五一」黄金周，「港车北上」占到港珠澳大桥双向车流量的近五成，「粤车南下」更是超额预约二至三倍，需要抽签分配出行名额。

根据海关3月的数据，约九成粤车入境旅客在港逗留一至两天，为香港的酒店、零售、展览和文化节目带来了人气和客流。陈美宝透露，特区政府计划将适用城市由目前的四个城市逐步扩展至广东省其他城市，并正在就逐步增加每日100个的名额与粤方开展商讨，以实现粤港双向的深度便利互联。

循序渐进研扩展口岸措施

对于有立法会议员建议增加「港车北上」通关口岸并延长莲塘口岸通关时间，陈美宝表示，将根据实施情况和口岸能力综合评估，循序渐进地研究扩展口岸等具体措施，以安全可控为前提推动政策落地。

今年3月「推进港深西部铁路前期工作」被正式列入国家「十五五」规划纲要。陈美宝表示，目前港深双方正通过「港深跨境轨道基础设施建设专班」全力推进项目勘查及设计工作。

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