天气｜天文台：下午2时取消黄色暴雨警告信号

天文台指，现高空扰动正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。过去两三小时，本港多处地区录得约10毫米雨量，而大屿山的雨量更超过20毫米。

天文台在中午12时35分发出黄色暴雨警告信号；并在下午2时取消黄色暴雨警告信号。

大屿山雨量超过20毫米

天文台上午8时发出特别天气提示，指位于香港以南海域的雨区正逐渐向北移动，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请留意天气变化。

天文台上午11时再发提示，指过去两三小时，本港多处地区录得约10毫米雨量，大屿山的雨量更超过20毫米。而位于本港以南海域的另一道雷雨带正逐渐向北移动，并会在中午前后影响本港。市民请继续留意最新天气消息。11时45分，天文台再表示未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台料今日气温介乎 25°C至 28°C

天文台预测今日天气大致多云，间中有骤雨。初时雨势较大及有几阵狂风雷暴，气温介乎25°C至28°C。吹和缓至清劲南至东南风。

周六起 连续4日达32 °C

受高空扰动影响，未来一两日华南天气不稳定，有骤雨及雷暴。随著高空扰动远离及南海北部的高空反气旋增强，接近周末至下周初华南沿岸骤雨逐渐减少，天色好转，天气持续炎热，周五（22日）回升至30°C，周六（23日）起连续4日最高气温达32°C。