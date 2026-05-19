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天文台特别天气提示：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响

社会
更新时间：11:00 2026-05-19 HKT
发布时间：11:00 2026-05-19 HKT

天文台指，现时影响广东沿岸的偏东气流正逐渐被偏南气流取代。同时，骤雨正影响该区。天文台上午8时发出特别天气提示，指位于香港以南海域的雨区正逐渐向北移动，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请留意天气变化。

天文台上午11时再发提示，指过去两三小时，本港多处地区录得约10毫米雨量，大屿山的雨量更超过20毫米。而位于本港以南海域的另一道雷雨带正逐渐向北移动，并会在中午前后影响本港。市民请继续留意最新天气消息。11时45分，天文台再表示未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台料初时离岸及高地间中吹强风

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时骤雨较多，局部地区有雷暴。日间最高气温约28度。吹和缓至清劲东至东南风，初时离岸及高地间中吹强风。渐转吹和缓南风。

展望未来一两日天气仍然不稳定。星期五及周末期间骤雨逐渐减少，天色好转。

现时影响广东沿岸的偏东气流会在今日逐渐被偏南气流取代。而受高空扰动影响，未来一两日华南天气不稳定，有骤雨及雷暴。随著高空扰动远离及南海北部的高空反气旋增强，接近周末至下周初华南沿岸骤雨逐渐减少，天色好转，天气持续炎热。

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