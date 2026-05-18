大律师公会向四实习大状颁80万奖学金 毛乐礼：冀为司法公义作出贡献

香港大律师公会今日（18日）傍晚举行「大律师公会奖学金」颁奖典礼，四名实习大律师各获公会颁发20万元奖学金。公会主席毛乐礼资深大律师表示，今届奖学金竞争异常激烈，反映行业人才辈出，勉励得奖人发挥所长，「传承大律师维护法治的崇高理念，在法律行业分流下，以独立执业者身份为诉讼人在法庭讼辩，保障市民获得法律意见和代表的权利，为司法公义作出贡献。」

「大律师公会奖学金」至今已举行27届，颁奖典礼云集众多法律界人士，包括身兼大律师公会奖学金常委会主席的终审法院首席法官张举能、律政司司长林定国、律政司副司长张国钧博士、高等法院上诉法庭法官区庆祥、高等法院原讼法庭暂委法官林展程、刑事检控专员杨美琪、香港律师会副会长余国坚等。历届奖学金得主、香港大学、中文大学及城市大学的法律学院院长及代表等嘉宾均到场支持。张举能向四名实习大律师林伯熹、刘泽锜、彭彦程及黄朗笙颁发奖状。

大律师行业人才辈出

终审法院首席法官张举能在致辞时恭贺各得奖者，表示获奖不仅是卓越与杰出的象征，也是辛勤努力的结晶。他期待看到各得奖者的事业发展，以及为大律师行业作出贡献。

律政司司长林定国在社交平台表示，支持新晋大律师，不单是培育个别专业人才，也是维护香港法治生态的重要投资，为市民大众对法律及司法制度的信心，提供稳固的支撑。

公会主席毛乐礼资深大律师致辞时表示，过去的周末刚有六人获委任为资深大律师，今日则见证四名实习大律师获得奖学金，反映大律师行业人才辈出。他表示，香港的法律行业分流下，大律师以独立执业者的身份，在法庭为客户讼辩，对诉讼人有利，确保他们获得法律意见和代表的权利，不受其他因素左右。他勉励四人要时刻谨守「不可拒聘原则」，为司法公义和维护香港公众利益作出贡献。

四名得奖者致辞时表示，获得奖学金非常荣幸，会尽力秉承奖学金得奖者的传统，为香港法治出力。四人亦分别向各自的师父致意。四人各获公会颁发20万元奖学金，会在他们实习期间发放，以支持他们学师时的开支。典礼亦有逾20名以往的大律师公会奖学金得主出席，象征大律师行业薪火相传的传统。

「大律师公会奖学金」是公会三个奖学金中历史最悠久，计及最新获奖的4名实习大律师，累计得奖人数达到108人，公会合共颁发2,160万元奖学金。