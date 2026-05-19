举办联合会首个欧洲区域反贪会议 胡英明：全新反贪策略决心打破地域障碍

廉政专员胡英明以国际反贪局联合会（联合会）主席身份，刚于匈牙利顺利完成联合会首个欧洲大型区域反贪会议，欧洲及其他地区超过70个反贪、执法和监管机构逾180位专家聚首一堂，以团结反贪力量突破地缘限制，提升多边协作推动欧洲以至全球的廉洁治理，成为廉政公署和联合会历来最具规模、覆盖率最高的欧洲反贪交流项目。

胡英明在开幕致辞时强调，虽然地缘政治环境复杂，但反贪使命超越政治分歧。他认为必须团结各方反贪力量，共同克服地缘政治等各项挑战，以专业合作方式，应对未来贪污罪行风险。适逢欧盟最新反贪指令生效，要求成员国设立专门反贪机构，胡英明认为，这正是香港与欧洲各国分享过去50多年的宝贵经验、构筑更坚固全球反贪网络的最佳时机。

廉政专员胡英明完成国际反贪局联合会首个欧洲区域性反贪会议。

欧洲及其他地区超过70个反贪、执法和监管机构逾180位专家参加廉署和联合会历来最大规模的欧洲反贪项目。

「区域板块」培训交流新模式

是次联合会采取新的策略，利用「区域板块」模式，以匈牙利作为中心点，集中为欧洲多国反贪机构一次过提供高效交流和培训平台。胡英明表示：「这次会议有来自克罗地亚、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、黑山、挪威、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙和瑞士等地的执法部门、反贪研究和学术机构、欧洲的智库、欧盟反欺诈局、欧洲检察官办公室以及奥地利的国际反腐败学院参加，不少参加者更是部门首长级人员，可见欧洲国际社会对是次会议的重视。是次会议不仅让廉署大幅扩大接触面，提高资源效益，更令我们更深入了解各国的反贪策略和面对的挑战，从而进一步完善我们的培训模式，对廉署来说亦是难能可贵的经验交流。」

会议由联合会、匈牙利廉政局、意大利国家反腐败局及希腊国家透明管理局共同主持。期间，廉署派出多位资深调查人员，分享创新反贪教育工作策略和探讨反贪机构工作成效等。随团的律政司代表亦分享了香港在「追逃追赃」方面的成效。

廉政专员胡英明（左二）与欧洲多国的反贪机构元首，共同主持国际反贪局联合会欧洲区域性反贪会议开幕礼。

律政司高级助理刑事检控专员伍淑娟（左三）与廉署代表团一同到访匈牙利，为反贪机构分享香港追逃追赃经验和心得。

胡英明此行亦到访匈牙利廉政局，与匈牙利廉政局局长费伦茨． 帕尔．比罗进行双边会议。在布达佩斯期间，廉署亦与奥地利国际反贪学院签署合作备忘录。廉署至今已与不同国家的反贪机构或国际组织签订10份合作备忘录，推进国际廉洁发展。

与不同政府机构扬帆出海 说好香港故事

廉署近年亦积极与香港不同政府部门和执法机构联手，到海外共同宣扬和分享香港互相协作反贪工作模式。继早前伙拍香港海关和香港警务处分别到哈萨克斯坦、泰国和柬埔寨后，廉署本月亦与律政司合作，月初刚完成前往越南分享香港在反贪执法及检控上的成功经验，今次布达佩斯之行，律政司高级助理刑事检控专员伍淑娟亦随团出席会议，并在专题反贪讲座分享香港贪污案件中追逃追赃的经验和成效。