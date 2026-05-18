屠龙小队案｜律政司申充公3人逾67万众筹款项获批

2019年12月8日「民阵」游行中串谋设置炸弹袭警案，「屠龙小队」队长黄振强及炸弹制造者吴智鸿，前年分别被判入狱13年6个月及23年10个月，负责处理众筹资金的刘佩凝则罪脱。律政司今向高等法院申请充公3人众筹款项共逾 67.4万元，指明款项均用作支援2019年12月8日恐布活动，即使刘佩凝无罪释放，但她也曾承认众筹角色。法官张慧玲听罢陈词遂批准申请，颁下充公令充公众筹款项$674,860，将择日颁布书面判词。

屠龙小队案9人罪成刘佩凝罪脱

屠龙小队和无名组织等涉策划2019年用枪械及炸弹杀警，律政司首引《反恐条例》检控14人，其中9人罪成，最重判囚23年10个月，刘佩凝则罪脱。律政司今向高等法院申请充公令，充公黄振强、吴智鸿及刘佩凝所涉众筹款项共$674,860。

「屠龙小队」队长黄振强。

刘佩凝Telegram中认负责众筹

黄振强、吴智鸿及刘佩凝3人缺席聆讯亦没有律师代表，律政司由资深大律师陈浩淇及大律师何卓衡代表。律政司一方陈词指，「屠龙小队」队长黄振强及炸弹制造者吴智鸿是两个激进组织的领袖，策划在2019年12月8日进行「杀警计划」。刘佩凝在Telegram讯息中承认负责众筹，并有大量小额存款汇入其帐户，用作支援当日的「杀警计划」。

罪脱不影响充公令申请

律政司指，刘佩凝在Telegram讯息向他人表示「无人知我系屠龙 」、「只知道我系admin（管理员），唔知我系后勤」等。即使刘佩凝最终罪脱，但不影响充公令的申请。法官张慧玲提到，除银行存款外，另有现金 4.29万元，律政司申请充公众筹款项合共$674,860，张官听毕律政司陈词后批准申请，下令充公众筹款项$674,860，将择日颁布书面判词。

案件编号：HCMP2021/2025

法庭记者