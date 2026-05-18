涉酒店房内串谋抢劫逾2.5万元财物 3男1女还押至7月再讯

3男1女涉嫌日前于观塘某酒店房内串谋抢劫，事主被劫去钱包、平板电脑、学生证等，共值逾2.5万元财物。涉案4男女被控串谋抢劫等2罪，今于观塘裁判法院首次提堂，他们暂毋须答辩。署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至7月27日再讯，以待进一步调查，另拒绝4名被告的保释申请。他们须还押候讯，其中3人会在5月26日作保释覆核。

被指于酒店抢劫

被告依次为18岁女侍应胡宗润、23岁男发型师林子洋、34岁男地盘工人尹强，及18岁男运输工人游嘉鸿；其中胡及尹持双程证。4人同被控于2026年5月14目，在观塘创业街38号九龙东如心酒店某室与其他不知名人士，串谋抢劫X，并劫去一个钱包、一部iPhone、一部小米平板电脑、一张中国银行(香港)有限公司提款卡、一张中国招商银行提款卡、一张中国招商银行信用卡、现金港币500元、现金人民币2,000元、一只表、一张香港身份证、一张浸会大学学生证，一张联校图书毒证，总值港币25,780元。

林子洋及尹强另被控于同日，在葵涌和宜合道119号香港荃湾丝丽酒店外管有违禁武器，即一个铁莲花。

案件编号：KTCC1002/2026

法庭记者：雷璟怡