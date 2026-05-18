港铁「'TRAIN'出光辉每一程2.0」逾7000学生参与 夺冠中学倡车站借用手推车

港铁公司一年一度的「'TRAIN'出光辉每一程 2.0」学界环境及社会创新挑战赛在上周末圆满举行。本届线上线下参与学生总数突破七千名，创历届新高，学生在围绕社会共融及减少温室气体排放两大主题提出创新方案。另外，港铁公司公布一套2024年冠军团队的方案—视障候车乘客巴士路线声音提示系统，会于5月中起陆续于港铁巴士安装，将青年创意转化为可持续的社会效益。

两中学夺冠 倡设车站共享手推车及脚踏淋水装置

今届计划以「召集挑战者！一起跃向创新未来」为主题，鼓励学生就环境及社会共融议题提出可行方案。在过去两个月，有超过七千名学生参与计划下的网上课程，其后部分学生进一步组队参加创新挑战赛，在港铁及社创导师指导下发展方案，并向非牟利组织或社企实地验证。

总决赛于上周六（16日）举行，28队晋级团队向评审展示创意方案，最终由南亚路德会沐恩中学及顺利天主教中学的学生团队，分别夺得「社会共融」及「减少温室气体排放」主题冠军。南亚路德会沐恩中学的团队提出于港铁车站设置共享手推车借用服务，协助长者离站后以手推车运载随身重物，轻松步行至附近屋邨；而顺利天主教中学的团队则建议在车站加设脚踏式驱动装置，乘客透过踩踏装置将雨水过滤并透过雾化喷头灌溉站内的植物，同时达致降温效果。胜出队伍将获安排参观港铁营运设施，亲身了解智慧铁路的最新发展。他们亦获颁新设的「种子基金」，可用获得的现金及礼券奖励，进一步实践他们的创新意念。

港铁公司行政总裁杨美珍（左）于总决赛上与参赛学生交流，细听学生分享创新方案。

杨美珍与总决赛的冠军队伍合照，「社会共融」及「减少温室气体」主题分别由南亚路德会沐恩中学及顺利天主教中学夺得冠军。

2024年冠军方案落地 港铁巴士增视障语音广播

港铁「'TRAIN'出光辉每一程 2.0」自三年前引入创新挑战赛，当中不少优秀方案对社会具正面效益，港铁在审慎平衡实际营运需要及可行性后，将2024年由保良局李城璧中学四位学生提出的冠军方案加以改进，并由5月中起于港铁巴士上试行安装声音提示系统。巴士到站并打开车门时，系统会广播巴士路线及目的地资料，提醒候车的视障乘客上车，令他们出行更安心方便。

港铁公司行政总裁杨美珍表示，培育新一代、推动社会共融与可持续发展，是港铁可持续发展策略的重要一环。同学们今年就社会共融与减碳议题提交的方案，正好回应香港在社会共融与低碳转型上的课题。港铁将继续善用自身网络与资源，透过这个让学生实现创意构思的平台，装备年青人成为未来的社会领袖。

港铁巴士将由5月中起试行为视障候车乘客提供巴士路线资讯的声音提示系统，提案由保良局李城璧中学学生在2024年的「'TRAIN'出光辉每一程 2.0」挑战赛中提出并夺冠，随后由港铁巴士团队加以改进。

港铁公司法律及管治总监马琳亦指，计划从网上课程、实践训练营到挑战赛，一步一步陪伴学生成长，很高兴看到参赛学生在过程中不断学习和提升技能，并就社会共融及减碳议题提出创新方案。不少优秀方案亦为港铁带来启发，以创意和科技回应社会需要，推动港铁持续提升服务，实现青年成长与企业发展双赢。