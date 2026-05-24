长洲太平清醮︱飘色巡游今午2时举行 抢包山决赛凌晨上演 一文睇清赛事/加班船/交通安排

【长洲抢包山】一年一度长洲太平清醮于每年农历四月初五至初九（今年为5月21日至25日）举行，压轴项目抢包山决赛，将于5月25日凌晨零时在长洲北帝庙游乐场上演，12名晋身决赛的选手将争夺各项殊荣。大会当晚10时起将派发1,650张免费入场券，赛后亦有特别渡轮及通宵巴士接载市民离开。《星岛头条》为你整合赛事及交通安排一文睇清！

飘色巡游今午2时举行 讽刺油价高企、围标

此外，太平清醮重点活动之一的「飘色巡游」今午（24日）2时开始，至4时45分结束。飘色巡游以长洲北帝庙游乐场作起点，途经新兴街、大兴堤路（部分）、中学路等，再回到起点。主办单位「香港长洲太平清醮值理会」将在下午1时半起步前，于长洲中兴街风水里举行太平清醮会景巡游典礼。

长洲新兴街街坊会主席梁兆昌介绍，今年飘色制作五个主题，紧扣时下热话。其中「一网成禽」讲述假装被车撞倒诈财的碰瓷党，色芯则扮演传媒和律师、医生；「高不可攀」则反映近期油价高企，用木梯、车轮包裹「色梗」，代表油价节节上升，色芯分别扮演中东油王和入油员；「大围收」则源于政府近来积极打击「大维修围标」，冀未来可杜绝不法活动，色芯们会扮成政府官员。

梁兆昌表示，今年报名色芯的人数突破千人，挑选出约450名小朋友试镜，最终有9人成为色芯。

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赛事及门票安排

为方便市民观赏赛事，大会将于北帝庙游乐场足球场设立四个观赏区，并实施以下派发门票及入场安排：

派发时间及地点 ：5月24日（周日）晚上10时开始，市民可到长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路排队轮候。

名额限制 ：共派发1,650张免费入场券，每人限取一张，先到先得，额满即止。

入场及比赛时间 ：取得门票的市民须于晚上10时30分起顺序入座。开幕礼将于晚上11时30分举行，个人决赛及接力邀请赛则于5月25日凌晨零时正式展开。

奖项：12名选手将争夺男子组冠、亚、季军及女子组冠军；大会亦会向摘取最多平安包的参赛者颁发「代代平安奖」。

大会将在中环五号码头、长洲码头及场地入口设置告示板及询问处，以便市民了解详情。

赛后特别渡轮及通宵巴士接驳

为疏导赛后离开长洲的人潮，运输署会与渡轮及巴士公司实施以下特别交通安排：