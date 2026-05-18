长洲太平清醮︱抢包山决赛5.25凌晨上演 加班船01:15长洲开出 一文睇清赛事详情、特别交通安排
更新时间：11:58 2026-05-18 HKT
发布时间：11:58 2026-05-18 HKT
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【长洲抢包山】一年一度长洲太平清醮于每年农历四月初五至初九（今年为5月21日至25日）举行，压轴项目抢包山决赛，将于5月25日凌晨零时在长洲北帝庙游乐场上演，12名晋身决赛的选手将争夺各项殊荣。大会当晚10时起将派发1,650张免费入场券，赛后亦有特别渡轮及通宵巴士接载市民离开。《星岛头条》为你整合赛事及交通安排，供你一文睇清！
赛事及门票安排
为方便市民观赏赛事，大会将于北帝庙游乐场足球场设立四个观赏区，并实施以下派发门票及入场安排：
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派发时间及地点：5月24日（周日）晚上10时开始，市民可到长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路排队轮候。
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名额限制：共派发1,650张免费入场券，每人限取一张，先到先得，额满即止。
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入场及比赛时间：取得门票的市民须于晚上10时30分起顺序入座。开幕礼将于晚上11时30分举行，个人决赛及接力邀请赛则于5月25日凌晨零时正式展开。
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奖项：12名选手将争夺男子组冠、亚、季军及女子组冠军；大会亦会向摘取最多平安包的参赛者颁发「代代平安奖」。
大会将在中环五号码头、长洲码头及场地入口设置告示板及询问处，以便市民了解详情。
赛后特别渡轮及通宵巴士接驳
为疏导赛后离开长洲的人潮，运输署会与渡轮及巴士公司实施以下特别交通安排：
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特别渡轮：5月25日凌晨1时15分，将加开一班由长洲前往中环的特别航班。
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特别巴士路线：凌晨约1时10分至2时30分，将开办特别路线第104R号，由中环五号码头前往旺角。
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通宵巴士改道：多条通宵巴士路线将改道途经中环五号码头，并加设临时巴士站。受影响路线包括城巴第N8X、N90、N930、N952、N962号；过海路线第N182、N619号；以及九巴第N373、N368、N960号。改道安排将因应各路线营运情况，由首班车或指定时间起实施，并维持至凌晨约2时至2时50分不等。
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