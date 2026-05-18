每日杂志‧人物志｜七大马全Sub-3香港第一人 吕伟强冀继续笑着跑 跑着笑

所谓坚持，就是犹豫着、胆怯着、畏缩着，仍继续向前走。上月底，「平民跑手」吕伟强（Dennis）挑战自我，在伦敦马拉松以破个人最佳纪录（PB）的时间冲线。作为首位在「7大马」跑进3小时的香港人，他坦言过去大半年身体出现状况，跑步气喘乏力，一度犹豫缺席比赛。他最终重返赛道，借着马拉松进行一场自我对话，有所领悟，及后检查找到病因，康复后再创巅峰。他坦言，能够继续昂首阔步，比破纪录带来更大的喜悦。他感恩跑步为他带来的一切，希望继续笑着跑，跑着笑。

转入白金汉宫前的林荫大道，吕伟强看表，奋力冲刺，内心特别激动，「该画面在脑海幻想过10万次。」冲过终点，他对跑道鞠躬致谢，时钟写着2小时41分58秒，不但PB逾2分钟，更达到其赛前目标，「我很开心，最开心是我能重新跑步。」

去年4月，吕伟强跑毕波士顿马拉松，成为首位在世界马拉松大满贯「7大马」跑进3小时（Sub3）的香港人。在此耀眼时刻，他渴望继续冲击不同马拉松赛，但其身体出现状况，令他一度怀疑自己要从跑道引退。

过去大半年，吕伟强身体出现状况，故康复后再创巅峰，十分激动。 受访者提供

身体出状况 康复再创巅峰

「我跑不到。」吕伟强形容，过去跑1公里的配速约是4分钟（俗称「4分披」），而且有余力与跑友聊天，但当时体能一下子大跌，跑「6分披」也双脚乏力兼气喘，「不知发生甚么事。」无法正常练习，身体失去干劲，跑友笑说天气炎热所致，但他相信是其身体发出警号，「可能是时候要休息了。」运动员总会退役，但他不甘心，奈何力不从心，最终接连放弃了悉尼和法兰克福的马拉松赛。

去年底，他的情况未有好转，但因早已计划与朋友出征华伦西亚比赛，故重新开跑，强迫自己参与高强度训练，无奈表现未如理想。他尝试做推拿和针灸，仍无法找出原因，「我幻想下星期便会重拾状态，但每每跑不到，很沮丧。」

距离比赛尚余两个月，吕伟强内心充满犹豫，不想17场比赛Sub3的佳绩「断缆」，又想借着马拉松与自己对话，「过去一年每日跑，每日思考，我想知道自己发生甚么事。」他强调，内心毫无负面想法，只是百思不解，最终决意踏上跑道，豁然面对，「That's life（这就是人生）！No loss（没有损失）！我总有一日会退下来，跑不到就跑不到啰，无嘢㗎！」

吕伟强出征华伦西亚马拉松赛，豁然面对成绩未如理想。 受访者提供

去意已决，吕伟强却在出发前病重，「我从未试过比赛前病。」他深明，身体再次响号，但他执意踏上跑道。他拼尽全力，半程以1小时29分钟完成，但后段失速，Sub3配速员超前，他吁自己熬到终点，冷静过后却看到跑道上的百态，「好似见返我自己。」身旁跑手大力踏步，苦苦追随配速员，昔日的他亦如是，「我暗地里为他们打气，我想他们跑得好。」

记录「断缆」接受自己跑不到

「看到有人追时间，很想推他们一把。」吕伟强说，一直以为跑步是一件「个人」的事，但当刻发现，和大伙儿一起跑，是另一回事。冲过终点，时间是3小时13分，他十分开心，「我跑得完，而且没有沮丧。」回到酒店，他沉思1个多小时，接受自己Sub3记录「断缆」，接受自己跑到，同时跑不到；他把感受分享至社交平台，其友人看后回复，「他说我已去了另一个境界。」

回港后，吕伟强缺席渣打马拉松赛，中医说他气虚血弱，要调理，但情况依旧。一名当医护的跑友看不过眼，吁他做身体检查，终于找出病因，「脚没事，但身体有事，吃药搞得掂。」如是者，纠结近大半年的问题被击破，他重新开展训练，重拾跑道的快感，至3月更有信心跑回2小时45分内，「跑友说我言行间表现得很有自信。」结果不出所料，他在伦敦马拉松凯旋而归。

2018年，吕伟强与跑友跑毕首轮「6大马」。 受访者提供

去年4月，吕伟强跑毕波士顿马拉松，完成第二轮「6大马」。 受访者提供

每场比赛，对他而言也是一堂课。吕伟强每个赛季至少参加4至5场马拉松赛，他说，普遍报名时已心中有数，预计到自己将会跑出甚么时间，「有目标，便按着来练习。」疫情前，他已幻想自己可以跑入2小时45分钟，2024年，他雄心壮志重回东京赛道，惟到埗后一直失眠，起步初段已知道自己状态欠奉，最终以2小时48分完赛，「我很生气，为何跑不到？」周日完成比赛，他在往后3天一直躲在酒店，直至第4天放晴，他按原定计划去踏单车，看到美景后释怀，「即使练习充分，跑道也未必会回馈跑手。」他笑指，从东京回港后已想通，放松心态准备同年4月底的伦敦马拉松，最终他在该场比赛，以2小时44分30秒PB过终点，「又对人生有新看法。」

儿时吕伟强没有跑步，与校运会沾不上边，至2008年初尝渣马10公里赛，一起跑已扬言翌年要挑战半马。他言出必行，征战半马三载，有日到书局看到一本书写着「30岁前要做的事」，又毅然决定跑全马拉松。在讲求速度的世界，他忆起昔日独自在运动场练跑，在地图上逐点标记，规划跑步路线。他说，那时经常萌生绕课、不练习的念头，但他深明，不练习会跑不完比赛，便咬紧牙关。

2017年，吕伟强在香港渣打马拉松初尝Sub3滋味。 受访者提供

师承金牌教练打开Sub3大门

后来，他辗转师承金牌教练冯华添习跑，打开Sub3的大门。他难忘首次跟练「长课」前，只是草草买来面包充饥，结果跑完面青口唇白，「不认真对待跑步是不行的。」2017年，吕伟强在渣马跑进3小时大关，至今已跑过40场马拉松，过半Sub3。他说，从小知道自己有「韧性」，即使打球赛比数落后，仍深信自己和队友能够追上；长大后跑马拉松，大部分PB的赛事中，后半程也比前半程快，「我知道自己能够追回来。」他感恩遇上马拉松，让潜能得以发挥，「我很幸运。」

两日后，吕伟强将启程前往南非开普敦参加马拉松赛，该赛事或有望于今年成为「大满贯」。他不敢怠慢，从伦敦回港翌日，已到跑马地练习。看他在烈日下挥洒汗水，仍露出招牌笑容，已知道他准备充足。近年他独自练习，全心顾及自己的感受和身体，盼望以成绩回报自己，亦感谢跑友一直在旁扶持，「多谢跑步带给我的一切，希望可以继续笑着跑、跑着笑！」

吕伟强（右）师承金牌教练冯华添（左），感谢对方为他打开Sub3的大门。 受访者提供

穿新跑鞋「甩碌」 临急重购有惊无险

在伦敦马拉松成功打破个人最佳纪录，吕伟强谨慎规划，仍算漏新鞋表现未如理想，在比赛前夕四处张罗，最终买回日常练习使用的跑鞋出战，有惊无险。

跑手忌穿新鞋作赛，吕伟强却不避讳，选择穿新鞋出战。他忆述，比赛前夕试鞋，才发现跑鞋弹力未如理想，或影响比赛表现。他形容，当刻「很害怕、很徬徨」，晨跑后马上梳洗，再出发前往市区购买日常练习常用的跑鞋，「一路上担心店舖有鞋却没有我的尺寸。」他跑入鞋店，秒速从货架上找到心水跑鞋，看着职员慢条斯理的走来，衬托出其内心的不安与焦虑，犹幸店内货存充足，一双9号半的鞋子为他抹去愁雾。付款前，他越洋致电吕妈妈，拜托对方为他检查家中跑鞋，确保两者的尺寸完全相同，「这样才安心。」

「我以为准备得宜，但总有些『虾碌』事，考验我有多稳定。」他说，庆幸自己日常练习也有两双跑鞋交替使用，不然遇上突发情况，也未必能够沉着应战。

吕伟强首次踏足富士山便是参与马拉松赛。 受访者提供

两件喜欢的事 寓马拉松于旅游

吕伟强说，30岁前要做的事，除了马拉松，还有当「背包客」（Backpacker）。他爱四处游历，早已踏遍6大洲，及后「寓马拉松于旅游」，盼望未来能够重回昔日旅游点参加马拉松。

2003年，吕伟强首次当「背包客」，远赴加拿大旅游两个月，及后大学毕业投身社会工作，便努力为接下来的旅程储钱。他笑言，近年到海外参加比赛，才买行李箱四处闯荡，「看到更大的世界，人生也会不同。」他希望以跑手的身份重回旧地，如加拿大温哥华、丹麦哥本哈根和西班牙马德里等，「马拉松和旅行是我最喜欢的两件事。」

近月，欧洲8大城市宣布联手打造「欧洲马拉松经典赛」，涵盖罗马、马德里、里斯本、伦敦、哥本哈根、维也纳、华沙和法兰克福8地比赛。吕伟强尚未踏足过罗马和维也纳，惟他坦言，参赛与否取决于路线，不会特别循着完成大满贯的方向而跑。他举例，首次踏足富士山便是参与马拉松赛，更在该区停留了5天之久，「我能去、能跑，已经很开心。」

记者：仇凯瑭