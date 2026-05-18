廉政专员胡英明出席国际反贪局联合会首个欧洲区域反贪会议 冀团结力量应对地缘挑战

廉政专员胡英明以国际反贪局联合会主席身分，刚于匈牙利顺利完成联合会首个欧洲大型区域反贪会议，欧洲及其他地区超过70个反贪、执法和监管机构逾180位专家聚首一堂，以团结反贪力量突破地缘限制，提升多边协作推动欧洲以至全球的廉洁治理，成为廉政公署和联合会历来最具规模、覆盖率最高的欧洲反贪交流项目。廉署代表团到访匈牙利期间，亦拜访了中国驻匈牙利特命全权大使龚韬，介绍廉署反贪及推动国际合作的工作，并了解当地社会情况。

胡英明在布达佩斯为区域反贪会议致开幕辞时表示，面对日益复杂的贪污罪行，须团结各方反贪力量，共同克服地缘政治等各项挑战，以专业合作方式，应对未来贪污罪行风险。此外，欧盟最新的反贪指令近期生效，要求所有成员国须设立专门反贪机构和订定罚则。这次欧洲反贪会议正正在「最佳时机」举行，让廉署和联合会为各国反贪机构分享廉署逾50年的宝贵经验，并为日后提供各项支援进行协商，借以构筑更坚固的全球反贪网络。

「区域板块」培训交流新模式

是次联合会采取新的策略，利用「区域板块」模式，以匈牙利作为中心点，集中为欧洲多国反贪机构一次过提供高效交流和培训平台。胡英明表示，这次会议有来自克罗地亚、法国、德国、希腊、挪威、匈牙利、意大利、黑山、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙和瑞士等地的执法部门、反贪研究和学术机构、欧洲的智库、欧盟反欺诈局、欧洲检察官办公室以及奥地利的国际反腐败学院参加，不少参加者更是部门首长级人员，可见欧洲国际社会对是次会议的重视。他又指，是次会议不仅让廉署大幅扩大接触面，提高资源效益，更令廉署更深入了解各国的反贪策略和面对的挑战，从而进一步完善培训模式，对廉署来说亦是难能可贵的经验交流。

是次会议由联合会、廉署、匈牙利廉政局、意大利国家反腐败局及希腊国家透明管理局共同举办。廉署代表在会上分享利用人工智能和大数据分析等最新科技反贪和防贪的专业技术、创新反贪教育工作策略等。廉署人员亦借此机会介绍内地和香港的廉洁、法治和繁荣优势，邀请各机构人员到访内地和香港亲身体验。

积极与各国机构联系 共同提升反贪能力

廉署的香港国际廉政学院亦趁这个黄金机会，在会议后为各国参加者举办反贪讲座，分享如何有效衡量反贪工作成效。在布达佩斯期间，胡英明亦主持联合会执行委员会会议，商讨联合会今年成立20周年的往后发展方向。

胡英明随后亦到访匈牙利廉政局，与匈牙利廉政局局长费伦茨．帕尔．比罗和相关官员进行双边会议。廉署亦与奥地利的国际反腐败学院签订合作备忘录，订定多项合作框架，包括加强反贪经验交流，安排反贪培训等。廉署至今已与不同国家的反贪机构或国际组织签订10份合作备忘录，推进国际廉洁发展。

与不同政府部门扬帆出海 说好香港故事

廉署近年亦积极与香港不同政府部门和执法机构联手，到海外共同宣扬和分享香港互相协作反贪工作模式。继早前伙拍香港海关和香港警务处分别到哈萨克斯坦、泰国和柬埔寨后，廉署本月亦与律政司合作，月初刚完成前往越南分享香港在反贪执法及检控上的成功经验；今次布达佩斯之行，律政司高级助理刑事检控专员伍淑娟亦随团出席会议，并在专题反贪讲座分享香港贪污案件中追逃追赃的经验和成效。