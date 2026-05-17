林忆莲启德主场馆开骚掀热潮 带动周边零售餐饮 歌迷与友人豪花九万购物

乐坛天后林忆莲相隔九年重临香港舞台，于5月16日起一连两晚在启德体育园主场馆举行巡回演唱会。活动不仅吸引大批本地及海外歌迷，更带动周边消费。观众凭门票可于启德零售馆享专属优惠，成功释放「演唱会经济」的协同叠加效应，为香港盛事旅游及高增值消费注入新动能。

门票优惠吸客 放大演唱会经济效应

林忆莲巡回演唱会《回响巡回演唱会 RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》一连两晚在启德主场馆举行，吸引不少内地及海外的高消费力歌迷专程访港。为配合演唱会举行，观众凭当日门票可于相连的启德零售馆指定商户及餐饮品牌尊享专属优惠。此举成功吸引歌迷提早到场消费及停留，让观演体验自然延伸至购物及餐饮场景，将演唱会人流转化为实质消费，令活动效益由场馆延展至整个启德区。

上海客访港两小时消费9万

居于上海的歌迷金小姐专程回港连看两场演唱会，首天抵港短短两小时内已与友人消费9万港元。她直言香港的购物和美食极具吸引力，且是次出行预算没有上限。多次访港的她认为，全新落成的启德体育园连同周边的启德零售馆，为她带来焕然一新的体验，进一步提升重访意欲。

歌迷会设珍藏展 丰富本地应援经济

林忆莲香港歌迷会会长Lawrence指出，启德体育园作为新地标，结合周边零售馆为歌迷在入场前后提供更多停留、打卡及交流空间。配合演出，歌迷会特别于启德零售馆设置期间限定珍藏展，展出黑胶唱片、历年演唱会门票及海报等珍藏，让各地球迷在入场前先行「热身」。他期望未来可有更多融合创意、零售及文化元素的应援安排，进一步丰富本地「应援经济」。

完善配套带动跨区旅游与观光

演唱会的举行亦带动了旅客的跨区观光行程。广州歌迷谢先生特意携同家人来港欣赏演唱会，并计划到愉景湾感受香港自然魅力；他亦大赞零售馆消费满350港元减50港元的优惠十分吸引且方便。马来西亚歌迷洪小姐预算约一万港元留港观光购物，首站亦先到访零售馆参观珍藏展及使用门票优惠购物。

此外，场馆的交通与多元活动配套亦备受本地市民赞赏。居于土瓜湾的李小姐表示，前往启德体育园交通十分方便，提早到场更可顺道参观陈卓贤的生日展览及购物，整体体验丰富。另有香港歌迷Michelle特意陪同母亲到访，一圆长辈亲身参观启德体育园这座新地标的心愿，成为两代人共享时光的温馨时刻。