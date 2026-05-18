观威尼斯视艺双年展香港外围展感悟角色转变 罗淑佩繁花化春泥 滋养港青创意未来

艺术让生命在尘世中绽放异彩。文化体育及旅游局局长罗淑佩既是艺术政策的掌舵者，她亦是致力培育新生代的园丁。她本月初远赴威尼斯，支持第61届威尼斯视艺双年展香港外围展。在观展沉思中，她领悟自身角色的转变——从渴望成为绽放的花朵，渐化为滋养未来的土壤。

连系维港与水都 获国际正面回响

第61届威尼斯视艺双年展本月9日起正式展出，香港展以「延音──香港在威尼斯」（Fermata）为主题，配合今届双年展「In Minor Keys」（小调）的主旋律，由两位本地艺术家伍韶劲（Kingsley）及许开娇（Angel）共同奏出乐章。罗淑佩指出，展览有别于外界对香港急速节奏的刻板印象，反而邀请观众「停一停、静一静」，透过作品细腻连结两座水都的文化。她坦言，有见两位本地创作者将维港与水都连系起来，并获得国际观众的正面回响，令她深感自豪，望有助年轻一代走上国际舞台。

文体旅局局长罗淑佩在威尼斯观展，望培育新生代走到国际舞台。

罗淑佩亲身支持香港展，并与参展艺术家伍韶劲（左三）及许开娇（右一）现场交流。

实习计划助年轻人认识国际艺术展

此行中，罗淑佩亦走访双年展两大主展场，当中最触动她的是美国艺术家Nick Cave的铜塑系列《Eternal Garden》中的《Amalga(Plot)》。作品将短暂盛放的彩色花卉，栽于躺卧的铜塑人体之上，令她有感生命在尘土中循环不息。「人本是尘土，尘土归根之后，养分并无消失，反而滋养下一轮生命。」她分享道，年轻时曾渴望吸收前人养分，成为最灿烂的那朵花；随年月过去，如今更愿转化为孕育下一代的土壤，让年轻创作者扎根成长，开出属于他们的未来。

除了支持艺术家创作，康乐及文化事务署亦致力发掘更多本地艺术人才，助力他们成长。是次展览，香港艺术馆同步设立「威尼斯视艺双年展实习计划2026」，6位具艺术背景的获选实习生将于展期内远赴威尼斯，进行为期6星期的驻留实习。实习生不仅协助展览日常运作、场地管理及导赏接待，更获发津贴以支援海外生活所需。罗淑佩形容计划「让年轻人认识和参与国际艺术展，对他们日后发展很有帮助」，为本地艺术人才提供独一无二的现场学习经验，在国际舞台上拓展视野，深化专业实践。

行程结束后，罗淑佩在社交平台发文回顾指，香港透过香港艺术发展局（艺发局）参与威尼斯视艺双年展已历时「四分一个世纪」，「前人的努力和远见，令我们可以在主场馆的对面设置香港展馆，占了地利先机。」她表示，各地观展和参展的艺术爱好者和艺术家都十分重视香港展，特别感谢康乐及文化事务署、香港艺术馆团队及艺发局多年来的默默耕耘，「让香港能在『艺术界奥斯卡』中稳占一席」，「建立了香港的声誉和地位」。

伍韶劲作品《晾晒夜曲》。

许开娇作品《我为你打开一扇窗》。

参加威尼斯双年展 两位艺术家：不枉此生的经验

自香港展开幕以来，好评如潮，有别于外界对香港的城市印象，展览的诗意叙事令人耳目一新。参展的两位艺术家伍韶劲（Kingsley）及许开娇（Angel）跨越地理界限，创作5件场域特定装置，他们接受本报访问，分享创作过程中面对的种种挑战，感悟是次参展是「不枉此生」的经验。

擅长将日常物料转化为艺术语言的Angel，在作品《浮光一隅》中，将轻盈的胶袋与精致的苏州刺绣结合，把栩栩如生的金鱼绣于胶面之上。这项高难度工艺起初曾遭苏州绣娘婉拒，经反复沟通才得以实现。另一作品《我为你打开一扇窗》则融合香港与威尼斯的传统窗花图案，她特邀本地铁匠重新演绎香港旧式窗花中的花瓶纹样，并亲身参与扭铁工序。她坦言，铁窗悬于空间之中，并要维持自转，布展与协调皆是挑战，因此团队每日留在展馆调整。

谈及参展感受，Angel语气柔软却目光坚定：「能在国际舞台上呈现作品已是难得，即使观众只是稍作停留，他们能在双年展众多展览中与我的作品建立连结，已让我感到满足。」

对Kingsley而言，这次参展不单是个人创作的展现，更是团队合作的成果。威尼斯气候阴晴不定，开幕前夕连续数日暴雨，展览唯一的室外装置《有时水里有云》便考验了团队的应变能力。他特别强调，整个团队在这段时间好齐心，亦好享受整个过程，认为此次参展是个「不枉此生的经验」。

记者：黄幸晶