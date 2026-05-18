独家︱张国钧：未来或以「强强联手」双调解员模式提升效率

对于律政司计划将本港发展成为区域乃至国际体育争议解决枢纽，有意见关注本港是否有足够的体育争议解决人才。律政司副司长张国钧表示，现时本地体育争议解决人才绝对足够，但随着未来需求增长，政府会持续扩大人才队伍。他又指，律政司正探讨日后或有机会由体育界与法律界人士共同担任调解员或仲裁员，「强强联手」提升效率。

张国钧向记者表示，现时「体育争议解决先导计划」已设立调解员和仲裁员名册，共有53名调解员和43名仲裁员，涵盖本地法律界和体育界，及来自23个司法管辖区的专业争议解决从业员，当中包括具备国际体育调解和仲裁经验的专家，形容名册具国际化。他续指，香港调解资历评审会有逾150人为具有专业背景的调解员，故相信现时本地体育争议解决人才是绝对足够，但随着未来需求增长，政府会持续扩大人才队伍。

张国钧相信，在处理体育争议的调解工作时，律师未必是最佳选择。他提到，律政司早前举行调解周，其中一个研讨会特别邀请2024年巴黎残奥会银牌得主、轮椅羽毛球运动员陈浩源担任讲者，张形容陈的表现较法律界人士更为出色，因为他熟悉运动员的心态，亦懂得如何与体育总会及运动员沟通，能够迅速掌握问题的核心。

他续指，律政司正探讨日后或有机会由体育界与法律界人士共同担任调解员，「如果我们将来做调解、仲裁又好，甚至我们都鼓励可能是两个调解员，或者两个仲裁员，一个来自体育界，一个来自法律界，其实在强强联手之下，可能对解决事情是最有效。」

体育争议调解员及仲裁员人数 项目 数目 先导计划下的调解员名册人数 53名 先导计划下的仲裁员名册人数 43名 涵盖的司法管辖区数量 23个 香港调解资历评审协会（HKMAAL）名册上具备体育专业知识的专业调解员 逾150名

记者︰黄子龙

摄影：叶伟豪