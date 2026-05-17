伊波拉病毒︱港府启动戒备应变级别 机场加强对非洲抵港航班旅客筛查

世界衞生组织今日（17日）将刚果民主共和国及乌干达爆发的伊波拉病毒病，列为「国际关注的突发公共衞生事件」。因应最新流行病学情况，香港特区政府同日宣布启动「伊波拉病毒病准备及应变计划」下的戒备应变级别。衞生署衞生防护中心将于机场及各出入境口岸加强健康筛查，并密切监察海外疫情发展，严防病毒输入本港。

防护中心：对本港人口健康即时影响属低

衞生防护中心表示，已主动向世衞、非洲疾病预防控制中心及当地衞生当局索取进一步资讯。因应世衞宣布，特区政府已启动「伊波拉病毒病准备及应变计划」中最低的「戒备」应变级别。该计划按风险评估分为戒备、严重及紧急三级。

本港至今从未录得伊波拉确诊个案，评估认为对本港人口健康造成的即时影响属低。然而，为严防输入个案，衞生防护中心将采取一系列防控措施。由于从受影响地区来港的旅客多以埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴作中转，机场将加强对非洲抵港航班旅客的筛检。港口衞生人员将在闸口为旅客进行体温监测及健康筛查，怀疑个案将立即转介至公立医院隔离治疗，直至病毒检测呈阴性为止。

同时，当局会在所有入境口岸透过广播和张贴海报，加强针对伊波拉病毒病的宣传及健康教育，并向机场管理局及本地航空公司通报最新情况。中心亦已向全港医生和医院发信，提醒医护人员留意最新发展并通报怀疑个案。自2008年起，病毒性出血热（包括伊波拉）已列为本港法定须呈报传染病。

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机场将加强对非洲抵港航班旅客的筛检。政府新闻处图片

平均病死率约五成

卫生署表示，伊波拉是一种严重的急性病毒性疾病，主要透过密切接触受感染动物或人类的血液、分泌物、器官或其他体液，以及受污染环境而传播。世衞资料显示，在过往疫情中，该病的病死率介乎25%至90%，平均约为50%。

衞生防护中心强调，香港作为国际城市一直居安思危，时刻保持警觉并已做好防疫抗疫准备。当局会继续密切监察海外最新发展及世衞建议，按风险评估采取适当跟进措施，以保障公众健康。