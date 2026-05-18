专访︱出身医生世家 王永恺好辩踏上法律之路 细数与林定国渊源 深感专业精神传承

执业22年的王永恺大律师上周六荣升资深大律师，在法律界与社会人士的祝贺声中，他回顾了自己多年来的执业历程，分享他如何一步步走出属于自己的道路。王永恺笑言自己出身医生世家，少年时原本立志从医，但「细个成绩差就入咗第二志愿法律系」。他坦承自小「好钟意同呀妈驳嘴」，深知自己性格好辩、喜欢与人交流，正好在法律工作中找到发挥所长的舞台。值得一提的是，他第一次处理的人身伤亡及医疗疏忽诉讼案，正是由现任律政司司长林定国资深大律师邀请他合力处理；如今，他使用的办公室正是林定国昔日的办公室，这不仅是一个空间的传承，更是专业精神的延续。

首志愿医学院 「成绩差」踏上法律路

王永恺忆述他年少时母亲希望他成为医生，但父亲则希望他成为律师，而大学选科时他的第一志愿是医学院，第二志愿才是香港大学法律系，最终因成绩未能入读医科遂踏上法律之路。在港大法律学院求学期间，他积极参与香港大学学生会法律学会内阁会长工作，曾举办模拟法庭、法律教育展览等活动，并与内地及台湾法律界交流。

王永恺立志投身大律师行列时，坦言自己「盲舂舂揾师傅」，没有背景人脉，全靠毅力与机缘，逐步开拓出属于自己的法律生涯。他读书时期在讼辩技巧考试中考获高分，而考官正是Parkside Chambers时任主席、著名资深大律师郭兆铭（Clive Grossman QC, SC），他遂主动写信请求加入 Parkside Chambers「学师」，随后正式展开大律师生涯。

其后，他先后师承资深大律师祁志（Nigel Kat SC）、已故资深大律师夏伟志（Graham Harris SC）及资深大律师梁伟文（Raymond Leung SC），现时执业方向集中于民商事案件，包括人身伤亡、医疗疏忽、商业纠纷、信托及衡平法、民事诈欺、资产追回及禁制令等案件。

王永恺与「师父」梁伟文的合作最为密切，在梁伟文悉心指导下，他学会如何处理复杂的人身伤亡及医疗疏忽诉讼，让他逐步建立专业基础。两师徒不仅曾并肩作战，甚至曾在法庭上「打对台」，令他深刻体会讼辩的多面性与专业要求。

他强调，民商事案件的讼辩工作需要客观冷静，不能过度投入情感，需以证据强弱为依归，保持专业判断；而在人身伤亡及医疗疏忽案件中，则必须兼顾同理心与警惕心，避免因过度同情而失去客观性。

王永恺资深大律师认为，香港法律制度既完善又成熟，是维持社会公义的重要基石。

法官人手不足是永恒难题

他自2018年起获委任为暂委区域法官及暂委高等法院副司法常务官，现时担任多项公职，包括大律师公会执行委员会名誉秘书及财政、香港讼辩培训学会副主席、消费者委员会增选委员等。他认为曾任暂委法官的经验，让他更理解法官的需要，在讼辩中更能掌握他们的考量，故能在执业时更有效率地协助法院。

王永恺认为，香港法律制度既完善又成熟，是维持社会公义的重要基石，但法官人手不足却是永恒难题，皆因法官收入相对比私人法律执业者低，令不少法律界人士因个人选择与经济考虑而却步。他希望更多高质素的律师及大律师愿意投身司法界，协助维持香港司法制度的效率与公义。

曾担任暂委法官的他，深知法官肩负求证与裁断的工作压力，但却能减少私人执业中「为一方拗争」的压力。他打趣道或许有一天自己厌倦私人执业的压力，可能会选择在适当时候投身司法界成为法官，但暂时未有这个打算。

记者：刘晓曦

摄影：汪旭峰