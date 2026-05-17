Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台︱明日离岸高地续刮6级强风 周五「雨过天晴」 5.24佛诞前后维持最高32度

社会
更新时间：13:16 2026-05-17 HKT
发布时间：13:16 2026-05-17 HKT

【天文台/天气】近日天气不稳定，持续刮起大风及有雨。天文台今日（17日）表示，一股达强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。此外，一道低压槽正为南海北部带来骤雨。本港地区下午及今晚天气预测，多云，有几阵骤雨。吹清劲偏东风，离岸及高地吹强风，风势有时疾劲。展望未来两三日仍有几阵骤雨。

天文台料本周中期天气持续不稳定

天文台指，现时影响广东沿岸的偏东气流会在未来一两日逐渐被一股偏南气流取代，该区仍有几阵骤雨。预料受高空扰动影响，本周中期华南天气不稳定。

佛诞前后天气炎热

根据天文台九天天气预测，明日多云，有几阵骤雨，吹东至东南风4至5级，初时离岸及高地6级。随后风势有所缓和，但有雨天气会持续几日。

随著高空反气旋逐渐增强，本周后期至下周初华南沿岸天色好转，天气持续炎热。本周五起会「雨过天晴」，5月24日佛诞前后，气温维持27至32度，部分时间有阳光。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
20小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
8小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
4小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
4小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
17小时前
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债 Coco爆2千万分手费真相 揭四哥多年送楼送金细节
谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债  Coco爆2千万分手费真相  揭四哥多年送楼送金细节
影视圈
5小时前