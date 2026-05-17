天文台︱明日离岸高地续刮6级强风 周五「雨过天晴」 5.24佛诞前后维持最高32度

【天文台/天气】近日天气不稳定，持续刮起大风及有雨。天文台今日（17日）表示，一股达强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。此外，一道低压槽正为南海北部带来骤雨。本港地区下午及今晚天气预测，多云，有几阵骤雨。吹清劲偏东风，离岸及高地吹强风，风势有时疾劲。展望未来两三日仍有几阵骤雨。

天文台料本周中期天气持续不稳定

天文台指，现时影响广东沿岸的偏东气流会在未来一两日逐渐被一股偏南气流取代，该区仍有几阵骤雨。预料受高空扰动影响，本周中期华南天气不稳定。

佛诞前后天气炎热

根据天文台九天天气预测，明日多云，有几阵骤雨，吹东至东南风4至5级，初时离岸及高地6级。随后风势有所缓和，但有雨天气会持续几日。

随著高空反气旋逐渐增强，本周后期至下周初华南沿岸天色好转，天气持续炎热。本周五起会「雨过天晴」，5月24日佛诞前后，气温维持27至32度，部分时间有阳光。