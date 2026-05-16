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票尾经济︱林忆莲启德演唱会推门票优惠 郑泳舜 : 良好示范 冀推广及检讨成效

社会
更新时间：20:36 2026-05-16 HKT
发布时间：20:36 2026-05-16 HKT

林忆莲演唱会今( 16日 )起一连两晚在启德主场馆举行。观众凭当日演唱会门票， 可于启德零售馆指定商户及餐饮品牌尊享专属优惠。民建联立法会议员、民政及文体旅事务发言人郑泳舜于社交平台发文，指近期本港旅游业表现持续向好，旅客数字增长显著，令人鼓舞，本周末再有多项大型演唱会和活动接连举行，乐见政府聆听他早前提出的意见，积极与不同大型活动的主办单位及机构推动联乘合作，这些都是良好的示范。

他希望日后能进一步发挥这类联乘效应，既带动地区经济，亦创造更大诱因，延长旅客留港时间。同时，他建议在推行一段时间后进行检讨，分析哪些类型的票尾优惠或联乘活动，最能有效吸引旅客延长在港的逗留时间，让效益最大化，延续旅游业的增长势头。

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