「发吽哣」大赛 ‧ 多图︱参加者众生相 有人放空「躺平」 有人「天然呆」

游乐场协会今日( 16日 )在荃湾一个商场举办「发吽哣」大赛，有近70名参赛者在商场中庭「发吽哣」1小时。大会每隔20分钟，会派工作人员以光学血氧仪，量度参赛者的心率，最平稳、平均心率变动最少的参加者为之胜出。

比赛下午3时开始，大部分参赛者脱下鞋子，用最舒适的姿势「发吽哣」。有人带备特制头套、头箍及椅子等装备前来参赛，亦有人直接在地上软垫「躺平」。为了完全放空自我，有人「天然呆」，有人选择听歌。比赛规定参赛者不能睡觉，闭眼超过5秒会被警告。

摄影 : 苏正谦