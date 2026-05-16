大鼠戊肝︱42岁男子中招 今年首宗 患者居红磡海逸豪园 3家居接触者接受医学监察

衞生署衞生防护中心今日（16日）表示，正调查一宗本地人类感染大鼠戊型肝炎个案，个案涉及一名有长期肝脏疾病的42岁男子。他于5月5日因自身疾病到私家医院覆诊时，被发现肝功能异常，同日被转介到玛丽医院急症室求医，获安排入院接受检查。其血液样本经化验后证实对大鼠戊型肝炎呈阳性反应。病人情况一直稳定，并已于昨日（15日）出院。他的3名家居接触者目前皆没有病征，他们会接受医学监察。

中心的流行病学调查显示，病人居于红磡海逸豪园，并在该区工作。他报称没有直接接触啮齿动物或鼠只，亦没有在住所或工作地点看见鼠只。病人于4月曾短暂外游，但相关地区至今并无人类感染大鼠戊型肝炎的报告。医学文献指出，患有肝脏疾病（包括慢性肝病）人士属于高风险群组，感染大鼠戊型肝炎病毒后较易出现肝炎或肝功能异常。根据现有的流行病学资料，中心认为病人较大机会在本地感染，不排除他在潜伏期内曾经在本地间接接触受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。感染源头及途径的调查仍在进行中。

中心及食物环境衞生署（食环署）人员已实地视察病人住所、工作地点及日常行经路线附近的环境衞生情况，并在住所及工作地点的垃圾房发现少量鼠迹。食环署会根据《公众衞生及市政条例》（第132章）第47条发出法定通知，要求物业管理公司在指定时间内改善衞生情况及灭鼠。食环署会在患者曾到访地点附近进行清洁消毒及加强防治鼠患工作。中心和食环署会继续调查和跟进个案。



此个案是今年首宗大鼠戊型肝炎个案。过去五年本港每年平均录得0至2宗大鼠戊型肝炎个案。



急性戊型肝炎的病征包括发烧、食欲不振、恶心、呕吐、腹部疼痛、皮疹、关节痛，及肝脏稍微发大和出现压痛等。在罕见情况下，急性戊型肝炎或会造成暴发性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。有严重长期病患的长者（尤其曾接受器官移植的人士）、怀孕妇女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氢酵素缺乏症（又称G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能会出现严重病情，应加倍小心。

人类感染大鼠戊型肝炎的可能传播途径包括进食或饮用被啮齿动物或其排泄物污染的食物或水、接触被啮齿动物或其排泄物污染的环境或物件，及直接接触啮齿动物或其排泄物。而一般导致人类感染的戊型肝炎病毒则主要是透过粪口途径传播。

要预防感染，市民应保持良好的个人、食物及环境衞生，如进食前须彻底洗手，食物应妥善储存或放入冰箱，不要让其长时间置于室温的环境下，并应以1比99稀释家用漂白水清洁消毒家居，因为家用洗涤剂可能无法杀死戊型肝炎病毒。



在处理食物时应遵从食物安全五要点，即精明选择（选择安全的原材料）、保持清洁（保持双手及用具清洁）、生熟分开（分开生熟食物）、煮熟食物（彻底煮熟食物）及安全温度（把食物存放于安全温度），借以预防由食物传播的疾病。