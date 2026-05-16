明日离岸及高地达吹7级风 下周初仍落雨 5.22起最高气温升至32°C

天文台表示，受一股达强风程度的偏东气流影响，明日广东沿岸风势颇大，而一道低压槽会为南海北部带来骤雨及雷暴。天文台预计明天最低气温为24度，最高气温则是27度，多云，间中有骤雨，局部地区有雷暴，吹东至东南风5级，离岸及高地达7级。

天文台又预料偏东气流会在随后一两日逐渐被一股偏南气流取代，下周初至中期广东地区仍有骤雨。据天文台9天天气预报，周一(18日)及周二(19日)多云，有几阵骤雨，当中周一的气温较凉，气温介乎25至28度，周二则介乎26至30度。

天文台又指，随著高空反气旋增强，下周后期华南地区天色好转，天气持续炎热。据天文台9天天气预报，由5月22日开始，最高气温已升至32度，最低气温亦有27度，日间天气炎热。

