六合彩︱头奖3100万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！

第52期六合彩今晚（5月16日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达3,100万元。今晚9时15分截止售票，总投注额逾6300万元。

今期搅出号码 : 11、25、28、36、41、43，特别号码 : 22

近50期6个号码搅出逾10次

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为37、46，均搅出12次；12、44和45则分别搅出11次。

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。