陈永豪专访｜「信法律人人平等」 靠互动培育新一代

陈永豪坦言，香港的法治环境让他从小感受到公平公正的重要性，法治精神成为他毕生坚持的核心价值，「我一直相信法律应平等适用于每一个人，这也是我坚持至今的信念」。他强调，刑事法必须「平易近人」，才能让大众理解并尊重。培育新一代，不是强求他们投身法律界，而是感染他们对法律的热爱，让他们在互动中感受到法律的温度。

寄语后辈培养聆听分析能力

谈到香港法治的现况，他认为法治是社会稳定的基石，而国家安全是法律制度重要的组成部份，「符合本地需要而完善法律，必然是健康社会的调适过程」。即使在《香港国安法》及《维护国家安全条例》生效后，挑战与疑虑并存，但根据《香港国安法》而提出的刑事检控仅占所有刑事案件的0.2%，随著案例增多，大众会逐渐理解法庭理据。法律界应成为法律与公众之间的桥梁，既捍卫程序公义与专业守则，又向社会深入浅出地解说法理。

陈多年来积极参与公益服务公众，包括善导会及当值律师服务，并在香港大律师公会担任执委及公民教育常委会主席，推动法治及公民教育，促进社会对法治的理解，培育年轻一代。他寄语年轻大律师要培养聆听与分析能力，重视逻辑思维与细节，并在模拟法庭及实务中多练习论证。

展望未来，他认为法律界挑战在于科技与跨境案件的复杂性，AI虽能协助整理资料，但永远无法取代大律师的同理心与判断力，「只有人先感觉到人的温度」。 陈认为法律界人士必先苦其心志，把专业知识及技术推上最高，一方面善加利用资讯科技，另一方面则专注于前瞻性分析与人性化服务。

陈谓，人就是要不断自我成长，热爱学习与不断反思，把自己成为自己的对手 ：「他爱你而不嫉妒，他敬重你而不敷衍，他软弱你要赶过他，他比你精神你要追上去。这样，你永不会独行。」

记者：刘晓曦

摄影：叶伟豪