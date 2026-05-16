医管局延长4类病房探访时间 初步实施顺利达分流效果 将总结经验研扩至其他病房

医管局将进一步优化公立医院探访安排，其中儿科、复康/疗养 、护养服务 、以及纾缓治疗/宁养病房的探访时间将延长，九龙中及新界西联网已于5月2日及4日开始推行。医管局总护理行政经理唐华根今（16日）在电台节目表示，措施是根据病人需要而订。对于儿科病房探病时间延长至24小时，他解释称，儿童在陌生医院环境中，若无父母陪伴会面对较大压力，需要安抚，因此容许家长于夜间探访。至于另外三类病房，病人病情已趋稳定，家属照顾需求较大。他称新安排初步实施顺利，达到分流效果。

其余联网大部分6月实施 暂不涵盖急症病房

唐华根表示，其他联网正准备推行新安排，大部分医院6月起实施，少数医院要到7月才能执行。措施现阶段只涵盖4类病房，其他如急症病房较多「危急重」病人，医疗程序频繁且留院日数短，故暂不推行，但医管局会积极研究可行性。

前线忧增加工作量 医管局：会持续沟通及调配人手

唐华根续称，会总结经验，研究新安排可扩展至哪些病房，例如骨科及妇产科亦有机会纳入。他理解前线人员对新政策有焦虑，会持续沟通，但率先推行的两个联网安排尚算顺利，有需要时会灵活调配人手，现时未见员工有特别压力。

沙田医院行政总监余海欣指，前线医护反映新安排有好处，有医生指家属更常了解病况，有利医患关系。有医院护理人员致电节目表示，担心延长病房时间增加工作量，例如家属经常有查询。唐华根回应指，将继续与前线人员沟通，期望影响减至最低，并持续监察及适时调配人手。

相关新闻：

医管局优化公立医院探访安排 儿科将由每日4小时延长至24小时