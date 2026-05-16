本地渔农品牌7月面世 谢展寰：积极推动渔农业现代化 冀15年内渔产量增10倍

渔护署计划年中推出本地渔农产品新统一品牌。环境及生态局长谢展寰今早(16日)在电台节目表示，自他上任以来，观察到渔农业不断萎缩，但行业在港有多年的历史及文化，本港食品安全是「金漆招牌」，亦广受海内外市民欢迎，因此政府推出《渔农业可持续发展蓝图》，希望推动行业发展。

引入高科技深海行桁架 冀15年内渔产量增10倍

谢展寰表示，当局亦有更大野心，政府正积极推动渔农业的现代化及高科技发展，目标在15年内透过科技将养鱼产量大幅增加10倍，农业产量亦期望增加4至5倍。目前当局已在东龙岛成功养殖由大型电脑控制的自动化深海桁架，并已将全港约六百公顷海域划定为养鱼区。渔护署已在该区设立大型桁架并展开招标，邀请本地渔民与企业合作营运。

七月推全新统一品牌 二维码溯源增市民信心

为协助优质渔农产品提升销量，政府计划于今年七月推出一个全新的统一本地渔农产品品牌，并邀请了香港品质保证局（HKQAA）协助建立具信誉的认证系统。谢展寰指出，该品牌主打优质、安全及本地生产，并设有认证、严格的检查与溯源制度。市民日后只需扫描产品上的二维码，即可清晰了解农产品或渔产的出产农场、渔场及生产时间；在扩大本地销量后，亦希望打开内地及海外市场。新品牌初期将涵盖鱼类及蔬菜，未来会逐步扩展至本地猪及本地鸡。计划下一步是对食品加工，相信品牌有助拓展至其他市场，且可以「一条龙」建立食品工业。本身已参与渔护署优质农场或渔场计划的业界人士，由于已具备一定水平，预计只需提交资料，一个月内便可轻松完成加入新品牌的程序。

改善工作环境与收入 吸引高科技人才青年入行

针对如何吸引年轻一代投身渔农业，谢展寰认为高科技发展及可观利润是两大关键因素。他强调，现代化的养鱼设施设有具备冷气的电脑控制室，从业员无需再承受传统捕鱼日晒雨淋、长满老茧的辛劳。此外，新品牌有助提升本地高质渔农产品的售价及销路，确保从业员能获得理想收入。未来的渔农业不再是「读不成书」的选择，而是需要大量具备学识及了解科技的人才来营运。这不仅大幅提升了现代渔农民的社会自我认同感，更能以优良的工作环境和稳定的经济回报，吸引更多年轻人考虑入行。

发展本地食品加工业 肉类及奶类制品获准入资格

为协助香港食品开拓庞大的内地市场，特区政府已与国家海关总署签署合作协议，以往无法入口内地的香港肉类及奶类制品获得准入资格，更为糖果、饼干等食品设立便利通关安排，凭证书即可放行，省却以往长达一至两星期的扣关检查时间。为进一步减轻业界负担，财政司司长已落实豁免相关食物安全中心的检查申请费用为期两年，期望藉「香港制造」的优良信誉带动食品工业起飞，同时为香港基层市民创造更多就业机会。