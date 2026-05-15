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肉毒杆菌︱32岁女沙田打Botox后中毒 疑非注册医生操刀 衞署吁注射前查阅医委会名册

社会
更新时间：20:44 2026-05-15 HKT
发布时间：20:44 2026-05-15 HKT

衞生署衞生防护中心正调查一宗疑似肉毒中毒个案，一名32岁女子本月初于沙田京瑞广场一办公室接受肉毒杆菌毒素注射后，出现头晕、视力模糊及四肢无力等征状，临床诊断怀疑为肉毒中毒，目前情况稳定。

经中介前往注射 一周后现病征

中心指，该女病人报称于5月4日，由中介人带往沙田京瑞广场一办公室，接受现场人员为其双腿注射报称是肉毒杆菌毒素的针剂，她相信注射人员并非注册医生。及至5月13日，她因头晕、双脚麻痺和视力模糊，到仁济医院急症室求诊并留院治疗。她其后出现上肢无力，目前情况稳定，正接受肉毒杆菌抗毒素治疗。

衞生防护中心呼吁，在香港接受肉毒杆菌毒素注射，只应由本地注册医生施行。消费者在接受疗程前，应了解医生的全名，并查阅香港医务委员会注册医生名单，同时查询其专业资格和相关资历。

中心提醒，来源不明的针剂可能混杂杂质或剂量参差，品质及效果并无保证，市民应拒绝接受注射。如有不适，应尽快向合资格医护专业人员求诊。

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