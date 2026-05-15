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大律师查锡我遭银行追讨10.3万透支贷款 官颁绝对押记令

社会
更新时间：12:14 2026-05-15 HKT
发布时间：12:14 2026-05-15 HKT

曾任廉政公署总调查主任的大律师查锡我，在2010与恒生签订合约申请20万的银行账户透支额度，惟查锡我未能如期还款，恒生遂于去年取消了该透支服务，并多次要求查锡我偿还余额不果，恒生去年入禀区域法院向被告追讨余款10.3万元、利息及讼费等。案件今早于区院展开聆讯，被告缺席聆讯，原告方表示今年5月已再次向被告送达誓词，惟未获回复。聆案官李慧云在被告缺席聆讯下，向被告颁下绝对押记令及须付6100元讼费。

查锡我缺席聆讯遭法庭颁下绝对押记令

原告方表示，在今年5月12日再次向被告送达誓词，惟被告没有回复，亦缺席今早聆讯，故要求法庭发出绝对押记令（Charging Order Absolute）及6100元讼费。聆案官李慧云在被告缺席聆讯下，向被告颁令绝对押记令及批出讼费申请。

原告为恒生银行有限公司（Hang Seng Bank Limited），被告为查锡我 (Char Shik Ngor Stephen)。入禀状指，原告根据2010年6月9日签订的融资文件（Facility letter）向被告提供了20万的户口透支额度（Overdraft Facility）。在2024年8月16日，原告取消了透支服务，并要求被告偿还未偿还金额，并在2025年7月29日再度要求被告还款。

银行屡催还款逾10万不果入禀追讨

惟被告截至8月6日仍未还清款项，尚欠款103,406.34港元。原告昨（11日）入禀区域法院向被告追讨余款，及自今年8月7日起的还款利息，以年利率8.25%计算，直到被告还款之时，以及向被告追讨本案的损害赔偿金，包括律师费及诉讼费等。

案件编号：DCCJ4485/2025
法庭记者：黄巧儿

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