涉女校开放日校内跟踪女学生 59岁统计师拟否认游荡罪8月审

59岁统计处统计师去年7月于铜锣湾某学校开放日，涉嫌在校内跟踪及拍摄一名女学生，被控一项游荡导致他人担心罪。案件今于东区裁判法院提讯，涉案统计师拟不认罪，主任裁判官张志伟暂排期8月4日开审，并押后案件至7月14日作正式答辩。控方将于审讯中传召女事主以视象形式作供；辩方则拟争议被告警诫供词的可呈堂性。

被告林永康、报称任职政府统计处统计师，被控于2025年7月5日在铜锣湾某学校的公众地方游荡，而他单独在该处出现，导致X合理地担心本身的安全或利益。

辩方将争议警诫供词呈堂性

被告拟否认控罪。控方透露，将于审讯中传召4名证人，当中包括女事主，由于她仍在学，故案件排期8月开审；控方亦打算倚赖被告警诫供词和相关警员记事册内容。

辩方则拟争议被告警诫供词的可呈堂性，但不争议被告在警方认人手续中被认出及相关闭路电视片段呈堂。除被告可能出庭作供以外，并无其他辩方证人。

案件编号：ESCC5/2026

法庭记者：王仁昌