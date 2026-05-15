来片．一分钟话你知︱公屋轮候时间 2017年第四季以来最低 简约公屋为基层提早照进阳光

房屋问题一直备受社会关注。对许多一边轮候公屋，一边面对居所漏水、蚊虫滋生及租金压力的基层市民而言，等待公屋不仅是等待一个单位，更是等待一线未来的曙光。而最新的公屋综合轮候时间已显著下降至4.7年，创下自2017年第四季以来的新低。与今届政府上任前6.1年的高位相比，轮候时间大幅缩短达23%。

这项数据反映政府在房屋供应上落实「提速、提量、提质、提效」的方针已取得实质成效。为扭转过去公屋供应「头轻尾重」的局面，现在已切实压低轮候时间，而最大的突破是推出「简约公屋」，为解决居住困境的最大突破口。

政府善用短期未发展的土地，加上「组装合成」技术（MiC）。以彩兴路第一期高层楼宇为例，工程仅需不足一年半便告落成，兴建速度远超传统公屋，成功为基层市民筑起提早上楼的桥梁。

有人以为「简约」仍不过是「将就屈质」，但对许多住户而言是生活「脱胎换骨」的契机。项目提供更宽敞的居住空间，并配备独立洗手间和窗户，同时确保租金稳定。有曾居住于㓥房的受惠母亲表示，过往㓥房老鼠蚊虫多，令儿子难以集中精神温习；自迁入简约公屋后，每月租金由四千多元大幅回落至一千多元，生活质素得到显著改善，令一家人「每天睁大眼，都是由心笑出来」。

展望将来，政府将持续加大公营房屋供应力度。由2026/27年度起的五个年度内，公营房屋建屋量将达到约19.6万个单位，较本届政府上任时大幅增加超过八成。

