公屋综合轮候时间降至4.7年创8年新低   招国伟料有望可达5年「封顶」目标

房委会公布最新一季的公屋综合轮候时间为4.7年，较上一季下降0.4年，亦是8年多以来最低纪录，而传统公屋的平均轮候时间则维持在5.6年。公屋联会总干事招国伟及房委会资助房屋小组委员会委员梁子颖皆表示，有信心本届政府可落实轮候时间5年「封顶」的目标。

公屋联会总干事招国伟今（15日）在电台节目表示，依据今届政府推出新指数的计算法，综合轮候时间计算包含传统公屋及简约公屋，综合轮候时间为4.7年，正朝向目标4.5年越来越近，加上这几个季度都会有公屋项目落成编配，有信心可以达标。近期跌幅主要受惠于多个简约公屋及传统公屋项目的落成与编配。

简约公屋拉低平均数 收回单位增快流转

他表示，简约公屋的平均轮候时间约为3年，有助拉低整体的平均轮候时间。此外，政府加强打击滥用公屋，加上绿置居等资助房屋带动公屋流转，令回收单位的数目比过去增加。

不过，招国伟提醒轮候时间的跌势仍可能出现起伏。他解释，若未来落成及编配的单位多集中在市区，由于市区队伍的轮候时间普遍较长，可能会拉高平均数字；相反，若项目多集中于新界区，则有助压低轮候时间。尽管如此，基于未来预计仍有约2万多至3万个单位落成，他对本届政府任内实现「五年封顶」的目标「很有信心」。

部分年轻人转移目标选择置业

另外，除了轮候时间缩短，整体轮候队伍的规模亦有显著下降。截至3月底，一般公屋申请大约回落至10.3万宗，较历史高位的15.64万宗下跌逾三成；而「配额及计分制」下的非长者一人申请则降至约8.1万宗，跌幅逾四成，当中30岁以下的年轻人申请跌幅尤为明显。对于年轻申请者「退队」的现象，招国伟认为，政府近年推出协助青年购买资助房屋的措施发挥了作用，部分年轻人转移目标选择置业，令两条轮候队伍的人数同步向下走。

应及早规划衔接住屋安排

房委会资助房屋小组委员会委员梁子颖在同一节目上亦认同，公屋综合轮候时间降至4.7年，主因是大幅建屋计划及简约公屋的出现，同时房委会过去3个年度共收回近52000多个单位，平均每年收回约1.6万个，大幅帮助了单位的编配。他认为，随著今年内简约公屋陆续推出，加上北部都会区项目相继落成，有信心政府能于今年内便达到行政长官提出将轮候时间降至4.5年的目标。

至于长者一人申请减少，梁子颖指出，以往不少年轻人在求学阶段已开始轮候申请，现时教育和宣传增加，令这批非长者一人申请数字减少；加上政府推出「青年宿舍」等计划，消化了部分需求。此外，近年入息与楼价不成正比，他留意部分年轻人因香港楼价高昂，选择回到内地租住房屋，减少了在港居住的需求。

梁子颖指，轮候人数减少亦因为申请入息上限偏低，很多人无法达至相关门槛，变相限制基层市民及年轻人的工作意欲。他建议政府未来在规划公屋供应时，应全面检视相关房屋政策，确保既能解决基层住屋需求，又不会阻碍劳动力及经济发展；同时，政府亦需及早为简约公屋年期届满后，该批居民的住屋衔接做好长远规划。

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